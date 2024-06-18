Почему Запад боится раскола РФ больше, чем боялся распада СССР: две причины

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Марьян Ощановский
США и другие страны Запада имеют по меньшей мере две причины бояться поражения и раскола России, считает политолог Игорь Рейтерович.
Запад боится распада России. Фото из открытых источников
По словам политолога, есть большие сомнения, что у Запада есть план на случай развала России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.
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