Почему Запад боится раскола РФ больше, чем боялся распада СССР: две причины

США и другие страны Запада имеют по меньшей мере две причины бояться поражения и раскола России, считает политолог Игорь Рейтерович.

Запад боится распада России. Фото из открытых источников

"Во-первых, Запад боится дезинтеграции России больше, чем боялся дезинтеграции СССР. Тогда раскол произошел по границам 15 республик, где у каждой была своя этническая, национальная, религиозная, языковая, культурная специфики. В случае с Россией гораздо больше неизвестных. На этот раз ядерное оружие может оказаться в руках неадекватных и неуправляемых лиц. Во-вторых, возник фактор Китая. Когда распадался Советский союз, Пекин никак не мог претендовать на его территорию. Сейчас Запад опасается, что на руины РФ может прийти Китай", — подчеркнул Игорь Рейтерович.

По словам политолога, есть большие сомнения, что у Запада есть план на случай развала России.

"США, скорее всего, не готовы к такому сценарию развития событий, как и не были готовы к распаду Советского союза", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.