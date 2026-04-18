«Подарок Кремлю»: почему сенаторы США обрушились на Трампа с резкой критикой

В Вашингтоне разгорается новый политический конфликт вокруг санкционной политики. Ведущие сенаторы-демократы резко раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа за смягчение ограничений против российской нефтяной отрасли.

Как сообщает The Guardian, с жестким заявлением выступили лидеры демократов, включая Чак Шумер, Элизабет Уоррен и Джин Шахин. Они назвали действия Белого дома "разворотом на 180 градусов" и "позорным сигналом" на фоне продолжающейся войны.

Политики подчеркнули, что решение выглядит особенно противоречиво после масштабной атаки России по Украине, в результате которой погибли мирные жители. По их словам, вместо усиления давления на Москву администрация фактически идет на уступки.

В заявлении прямо ставится вопрос: какой сигнал получает Кремль, когда санкции ослабляются в момент эскалации? Сенаторы уверены, что подобные шаги лишь укрепляют позиции Владимир Путин.

Отдельно демократы указали на геополитический контекст, заявив, что Москва уже извлекла выгоду из напряженности вокруг Иран, и нынешняя политика Белого дома лишь усиливает этот эффект.

Критика звучит максимально жестко: Трампа призвали прекратить "играть на руку Путину" и немедленно вернуться к стратегии давления, включая новые санкции. По мнению сенаторов, текущие меры недостаточны и не заставляют Кремль менять курс.

Эксперты отмечают, что этот спор отражает более глубокий раскол в американской политике относительно подхода к России. В условиях продолжающейся войны в Украине любые сигналы о смягчении давления становятся фактором не только внутренней борьбы, но и международной политики.

