США продолжают заигрывать с РФ: какое обещание нарушил Трамп

США на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем, вопреки предыдущим публичным заверениям не возобновлять соответствующие лицензии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

США и РФ. Фото: из открытых источников

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Новая лицензия будет действовать до 16 мая и заменит исключение из санкций в отношении российской нефти, срок действия которого истек 11 апреля.

санкции США против российской нефти вновь вступили в полную силу после истечения срока действия временных исключений, введённых на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Ограничения вернулись автоматически в минувшие выходные, однако их реальная эффективность уже вызывает сомнения у экспертов.

Как отмечают аналитики, даже в период действия послаблений российская нефть продолжала поступать на мировые рынки через альтернативные схемы. Источники в американском политическом истеблишменте указывают, что механизмы обхода санкций давно отработаны и продолжают использоваться.

Испания в марте 2026 года закупила самый большой в своей истории объем российского газа, несмотря на санкционное давление ЕС и войну в Украине. Об этом сообщает El País со ссылкой на данные оператора Enagás.




