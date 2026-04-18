США продолжают заигрывать с РФ: какое обещание нарушил Трамп

Кравцев Сергей
США на 30 дней отменили санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем, вопреки предыдущим публичным заверениям не возобновлять соответствующие лицензии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
Новая лицензия будет действовать до 16 мая и заменит исключение из санкций в отношении российской нефти, срок действия которого истек 11 апреля.
Читайте также на портале "Комментарии" — санкции США против российской нефти вновь вступили в полную силу после истечения срока действия временных исключений, введённых на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. Ограничения вернулись автоматически в минувшие выходные, однако их реальная эффективность уже вызывает сомнения у экспертов.
Как отмечают аналитики, даже в период действия послаблений российская нефть продолжала поступать на мировые рынки через альтернативные схемы. Источники в американском политическом истеблишменте указывают, что механизмы обхода санкций давно отработаны и продолжают использоваться.
Также издание "Комментарии" сообщало – Испания в марте 2026 года закупила самый большой в своей истории объем российского газа, несмотря на санкционное давление ЕС и войну в Украине. Об этом сообщает El País со ссылкой на данные оператора Enagás.