Головна Новини Світ США «Подарунок Кремлю»: чому сенатори США обрушилися на Трампа із різкою критикою
commentss НОВИНИ Всі новини

«Подарунок Кремлю»: чому сенатори США обрушилися на Трампа із різкою критикою

Після удару по Україні Білий дім пом'якшує санкції, а демократи вимагають жорсткого тиску на Москву

18 квітня 2026, 14:15
Кравцев Сергей

У Вашингтоні спалахує новий політичний конфлікт навколо санкційної політики. Провідні сенатори-демократи різко розкритикували адміністрацію президента Дональда Трампа за пом'якшення обмежень проти російської нафтової галузі.

«Подарунок Кремлю»: чому сенатори США обрушилися на Трампа із різкою критикою

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Guardian, із жорсткою заявою виступили лідери демократів, включаючи Чак Шумер, Елізабет Уоррен та Джин Шахін. Вони назвали дії Білого дому "розворотом на 180 градусів" і "ганебним сигналом" на тлі війни, що триває.

Політики наголосили, що рішення виглядає особливо суперечливим після масштабної атаки Росії по Україні, внаслідок якої загинули мирні жителі. За їхніми словами, замість посилення тиску на Москву адміністрація фактично йде на поступки.

У заяві прямо порушується питання: який сигнал отримує Кремль, коли санкції послаблюються в момент ескалації? Сенатори впевнені, що такі кроки лише зміцнюють позиції Володимир Путін.

Окремо демократи вказали на геополітичний контекст, заявивши, що Москва вже отримала вигоду із напруженості навколо Іран, і нинішня політика Білого дому лише посилює цей ефект.

Критика звучить максимально жорстко: Трампа закликали припинити грати на руку Путіну і негайно повернутися до стратегії тиску, включаючи нові санкції. На думку сенаторів, поточні заходи є недостатніми і не змушують Кремль змінювати курс.

Експерти зазначають, що ця суперечка відображає глибший розкол в американській політиці щодо підходу до Росії. В умовах війни, що триває в Україні, будь-які сигнали про пом'якшення тиску стають фактором не тільки внутрішньої боротьби, а й міжнародної політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США продовжують загравати з РФ: яку обіцянку порушив Трамп.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/18/middle-east-crisis-live-iran-warns-it-will-close-strait-of-hormuz-if-us-blockade-continues?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69e352848f082ddf127310aa#block-69e352848f082ddf127310aa
