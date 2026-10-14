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«Подарок Путину и предательство Украины»: сенаторы США выставили жесткое требование Трампу

Двенадцать американских законодателей от обеих партий выступили против разрешения на продажу российского дизтоплива и призвали Белый дом усилить санкционное давление на Москву

14 октября 2026, 10:50
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Кравцев Сергей

В Конгрессе США нарастает недовольство решениями администрации Дональда Трампа в отношении России. Двенадцать сенаторов – шесть демократов и шесть республиканцев – направили президенту письмо с требованием отменить договоренность, позволяющую России продавать дизельное топливо на мировых рынках. Обращение опубликовано на сайте сенатора-демократа Ричарда Блюменталя.

«Подарок Путину и предательство Украины»: сенаторы США выставили жесткое требование Трампу

Сенат США. Фото: из открытых источников

Авторы письма считают, что такое решение противоречит интересам национальной безопасности США и подрывает поддержку Украины в войне против России. Сенаторы выступили с жесткой оценкой соглашения, назвав его уступкой Москве в ущерб американским союзникам.

"Это соглашение является подарком для нашего врага и предательством наших союзников; его нужно отменить", — заявили законодатели, обращаясь к Трампу.

Под документом подписались демократы Ричард Блюменталь, Крис Кунс, Дик Дурбин, Джек Рид, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус. Республиканскую сторону представили Алан Армстронг, Сьюзан Коллинз, Джон Корнин, Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Том Тиллис.

Помимо отмены договоренности, сенаторы потребовали от президента задействовать санкционные механизмы, предусмотренные законом Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана в 2026 году. По их мнению, экономическое давление необходимо распространить не только на Москву, но и на ее ключевых партнеров, в частности Китай.

Законодатели убеждены, что усиление ограничений позволит Вашингтону укрепить позиции на переговорах и приблизить завершение войны. При этом они подчеркнули: мирное соглашение должно гарантировать Украине суверенитет, безопасность и защиту демократических ценностей.

В завершение обращения сенаторы призвали Трампа выйти из спорной договоренности, отменить Генеральную лицензию №135 и применить предусмотренные законом санкционные полномочия. Теперь вопрос заключается в том, прислушается ли Белый дом к межпартийному давлению или продолжит придерживаться собственной линии в отношениях с Москвой.

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