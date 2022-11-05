Поддержка Украины под вопросом: к чему готовиться, если победу на выборах в США одержат республиканцы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время неанонсированного визита в Киев высказал поддержку борьбе нашего народа против российской агрессии и поддержал позицию, согласно которой мир возможен лишь при условии деоккупации всех территорий Украины. Также 4 ноября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму в 400 млн долларов. В свою очередь конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин на акции в поддержку Дональда Трампа в штате Айова заявила, что "при республиканцах же ни одной копейки не достанется Украине". О чем говорят такие действия и заявления? Действительно ли, в случае взятия республиканцами Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября, поддержка Украины со стороны США может ослабнуть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в США. Фото: из открытых источников

США банально не выгодно прекращать или ставить на паузу помощь Украине, это идёт вразрез с их национальными интересами

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина уверена, что, независимо от результатов выборов в США, военная, экономическая и политическая помощь Украине не прекратиться.

"Поэтому впадать в пессимизм не стоит. Слишком много уже вложено и слишком много поставлено на карту. США преследуют понятную геополитическую цель — ослабление России и недопущение ее сближения с Китаем. На девятый месяц полномасштабной войны в Украине Китай потерял интерес к РФ как геостратегическому партнёру, сохранив интерес только в части сырьевого ресурса. В самой России уже запущен механизм разрушения государственных институтов, наблюдается транзит власти от силовых структур к негосударственным ЧВК и отток наиболее продуктивного населения за рубеж. И все эти процессы будут только усугубляться. Поэтому США банально не выгодно прекращать или ставить на паузу помощь Украине, это идёт вразрез с их национальными интересами", – поясняет эксперт.

Касательно антиукраинских высказываний отдельных американских политиков, то их нужно рассматривать в нескольких контекстах, считает Анна Малкина.

"Во-первых, Марджори Тейлор Грин является ультраправым политиком, ярой трамписткой и довольно скандальной личностью, – отмечает он. – Далеко не все республиканцы разделяют подобную риторику. Если бы речь шла о президентских выборах, то публичные заявления о прекращении поддержки Украины от кандидата в президенты могли бы стать основанием для переживаний. Но в данном случае речь идёт всего лишь о промежуточных выборах в Конгресс – и один или даже несколько подобных голосов ни на что не влияют. Во-вторых, даже если предположить, что республиканцы выиграют выборы и среди них будет достаточно много "антиукраинистов", им вряд ли удастся существенно повлиять на прекращение ленд-лиза".

Голосование в Конгрессе, поясняет Анна Малкина, не является партийным, каждый конгрессмен принимает решение как именно голосовать – самостоятельно, безотносительно к тому, что решило большинство партии.

"Собрать голоса для полного сворачивания программы помощи Украине будет очень сложно. Повторюсь, среди республиканцев много тех политиков, которые даже критиковали президента Байдена за недостаточную помощь нашей стране. Да и разрыв между демократами и республиканцами не настолько велик, поэтому нужно дождаться результатов выборов", – констатирует политолог.

Существует риск, что, если республиканцы получат, пусть и небольшой, но перевес в Конгрессе и Сенате, помощь Украине со стороны США ослабнет

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что в мирное, спокойное время в мировой политике и отдельных странах преобладает конкуренция средневзвешенных политических позиций. Но сейчас мировая политика совершенно иная. Российско-украинская война обострила все противостояния. И в таких условиях некий нейтралитет, средневзвешенная позиция – роскошь. Это, по словам эксперта, касается и США.

"Политическая конкуренция сейчас везде как никогда высока. А перевес той или иной политсилы – минимален. Это демонстрируют практически все последние выборы. Проблемы с рейтингом ощущали и ощущают те же Трамп, и Байден, олицетворяющие сейчас Республиканскую и Демократическую партии соответственно. При этом, правящая Демократическая партия избрала позицию сохранения, а где-то и усиления влияния США на мировой арене. Для чего им крайне важно было занять четкую позицию касательно Украины. И визит Джейка Салливана лишь подтверждает, что Штаты неуклонно будут соблюдать обещания нынешнего главы Белого дома о всецелой поддержке Украины в противостоянии российской агрессии", – отмечает Владислав Дзивидзинский.

По его словам, демократы более сдержаны в своей публичной риторике, тогда как республиканцы, особенно трамписты, в процессе грядущих промежуточных парламентских выборов становятся более радикальны в высказываниях.

"И Марджори Тейлор Грин это наглядно продемонстрировала, – считает эксперт. – Подобная явно не проукраинская речь, по моему мнению (как политтехнолога) является тестированием общественного мнения. И, действительно, существует риск, что, если республиканцы получат, пусть и небольшой, но перевес в Конгрессе и Сенате, помощь Украине со стороны США (военная, финансовая, политическая, дипломатическая) ослабнет. Но, во-первых, не факт, что республиканцы победят, хоть социология пока дает им преимущество. Во-вторых, помощь точно не прекратится вообще".

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