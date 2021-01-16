Подготовка к инаугурации Байдена: в Вашингтоне создают периметр безопасности

Уже несколько дней полиция Вашингтона усиливает патрулирование и вводит дополнительные меры безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters.

Вашингтон (фото из открытых источников)

На остановках развешены фотографии участников беспорядков в Капитолии где сотрудники ФБР просят сообщить любую информацию о разыскиваемых. Кроме того, нацгвардейцы охраняют отель Трампа. А 20 января вокруг центра столицы создают контрольно-пропускные пункты.

В этом году меры были усилены после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий, пытаясь предотвратить окончательное подтверждение победы Байдена.

Служба национальных парков сообщила в пятницу, что немедленно закрывает для посетителей Национальную аллею и культовые достопримечательности США в Вашингтоне до инаугурации Джо Байдена.

Территория вокруг Белого дома также была закрыта, как и ключевой мост через реку Потомак, который соединяет Вирджинию с Вашингтоном, а также парки Восточного и Западного Потомака, которые находятся недалеко от центра.

Официальные лица США заявили, что ожидают, что численность военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, вырастет до 26 тысяч.

Напомним, глава овального кабинета Дональд Трамп планирует покинуть кабинеты Белого дома до передачи полномочий Джо Байдену. Трамп решил нарушить еще одну традицию, когда глав овального кабинета формально передают друг другу полномочия. Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принятия присяги следующим президентом. Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп 3 ноября прошлого года проиграл президентские выборы в США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!