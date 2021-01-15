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Трамп покинет Белый дом до передачи полномочий Байдену – СМИ

Дональд Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принятия присяги следующим президентом

сегодня, 21:05
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Дональд Трамп планирует покинуть кабинеты Белого дома до передачи полномочий Джо Байдену.

Трамп покинет Белый дом до передачи полномочий Байдену – СМИ

Дональд Трамп Фото: pravda.com.ua

Об этом сообщило американское информагентство AP со ссылкой на источник.

"Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон утром в следующую среду, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена", — говорится в сообщении.

Трамп решил  нарушить еще одну традицию, когда глав овального  кабинета формально передают друг другу полномочия.

Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принятия присяги следующим президентом.

Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп 3 ноября прошлого года проиграл президентские выборы в США. После этого он неоднократно заявлял, что у  него украли победу. 

Напомним, Джо Байден считает, что в верхней палате Конгресса США не должны откладывать рассмотрение вопроса об импичменте  Дональду Трампу. "Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами этой страны", — сказал он. По его словам, Америка также остается во власти смертельного вируса и нестабильной экономики. Отметим, что  45-й президент Америки до сих пор еще президент,  потому что за импичмент еще должен проголосовать Сенат, а вот соберется ли он для этого и когда – еще вопрос. Кроме того, Джо Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении республиканца Дональда Трампа, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации.




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Источник: https://apnews.com/article/biden-inauguration-joe-biden-donald-trump-michael-pence-archive-6fe43f2e5f1c8d25d0f63f99be9d91cc?utm_medium=AP&utm_campaign=SocialFlow&utm_source=Twitter
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