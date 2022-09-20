Подготовка Путина к референдумам: в Белом доме рассказали, что задумал Кремль

В США считают, что глава Кремля может готовиться к проведению мобилизации в РФ в ответ на успешное контрнаступление ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, которое тот сделал во время брифинга . Джейк Салливан (фото из открытых источников) По его словам, сейчас Путин "может находиться на пороге двух решений". А все из-за успешного наступления украинских защитников на востоке Украины. Салливан сказал, что одним из таких решений является подготовка к фейковым референдумам на оккупированных территориях Украины.

"Россия спешит провести эти референдумы в ответ на успехи Украины на поле боя, а также для подготовки к потенциальным мобилизационным мероприятиям", — сказал советник Байдена. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин готовит заявление о войне в Украине. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев фактически раскрыл планы Кремля с идеей экстренно провести референдумы на оккупированных частях Донбасса и Херсонщины по присоединению их к России. Опальный политик заявил, что после проведения псевдореферндумов продолжение боевых действий станет поводом для России говорить о нападении Украины на территорию РФ, что позволит Кремлю объявить войну. РосСМИ уже даже предоставили данные якобы "опроса" вхождения в состав России. Исходя из "опроса", якобы поддерживают 94% жителей "ДНР", 93% жителей "ЛНР", в Запорожской области 87% и на Херсонщине 80%. По данным издания, эту информацию подтвердили три источника, близкие к администрации российского президента. Выступление ожидается до конца дня, что скажет Путин, собеседникам "РБК" неизвестно.

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