Підрив ядерної зброї під час випробувань: від якої відповіді ухилився Трамп

Президент США Дональд Трамп не відповів на запитання, чи він виступає за те, щоб США провели підрив боєголовки, коли закликає до проведення випробувань ядерної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", це сталося під час спілкування Трампа з журналістами на борту літака Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на конкретне запитання, чи хоче він провести випробування боєголовки, Трамп сказав, що не хотів би говорити публічно.

Але ми проведемо ядерні випробування, як це роблять інші країни. Ми маємо більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, і ми маємо проводити випробування", – сказав президент США.

Журналіст зауважив, що інші країни не підривають боєголовки, але інший журналіст поставив питання, не пов'язане з випробуванням ядерної зброї, змінивши тему розмови.

Американські чиновники, відповідальні за ядерний арсенал США, найближчими днями мають зустрітися з представниками Білого дому, щоб переконати їх відмовитися від поновлення випробувань ядерної зброї з її підривом.

