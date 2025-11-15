logo_ukra

Підрив ядерної зброї під час випробувань: від якої відповіді ухилився Трамп

CNN пише про те, що Трамп підтвердив, що США проведуть ядерні випробування, як це роблять інші країни.

15 листопада 2025, 07:00
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп не відповів на запитання, чи він виступає за те, щоб США провели підрив боєголовки, коли закликає до проведення випробувань ядерної зброї. Як повідомляє портал "Коментарі", це сталося під час спілкування Трампа з журналістами на борту літака Air Force One.

Відповідаючи на конкретне запитання, чи хоче він провести випробування боєголовки, Трамп сказав, що не хотів би говорити публічно.

Але ми проведемо ядерні випробування, як це роблять інші країни. Ми маємо більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, і ми маємо проводити випробування", – сказав президент США.

Журналіст зауважив, що інші країни не підривають боєголовки, але інший журналіст поставив питання, не пов'язане з випробуванням ядерної зброї, змінивши тему розмови.

Американські чиновники, відповідальні за ядерний арсенал США, найближчими днями мають зустрітися з представниками Білого дому, щоб переконати їх відмовитися від поновлення випробувань ядерної зброї з її підривом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва ще не отримувала пояснень заяви президента США Дональда Трампа щодо відновлення Штатами ядерних випробувань.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




https://www.cnn.com/politics/live-news/trump-government-shutdown-news-11-14-25?post-id=cmhzkf992000d3b6nkmqci5l1
