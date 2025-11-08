Возобновление США ядерных испытаний: Лавров рассказал, что ждет Москва от Вашингтона

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не получала объяснений заявления президента США Дональда Трампа относительно возобновления Штатами ядерных испытаний.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Москва пока не получала от США никаких объяснений по дипломатическим каналам по поводу того, что имел в виду Трамп, когда сказал о возобновлении ядерных испытаний.

"Непонятно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний. Или Дональд Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натуральные ядерные испытания...", – отметил министр.

Он добавил, что комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рассказали, почему в Москве заговорили об отставке Лаврова.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали — ядерные угрозы РФ: Марк Рютте рассказал, что пора бы уже давно понять Владимиру Путину.

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — отметил генсек Североатлантического альянса.



