Возобновление США ядерных испытаний: Лавров рассказал, что ждет Москва от Вашингтона
Возобновление США ядерных испытаний: Лавров рассказал, что ждет Москва от Вашингтона

Сергей Лавров заявил, что Россия все еще не получила объяснений США относительно возобновления ядерных испытаний

8 ноября 2025, 19:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва еще не получала объяснений заявления президента США Дональда Трампа относительно возобновления Штатами ядерных испытаний.

Возобновление США ядерных испытаний: Лавров рассказал, что ждет Москва от Вашингтона

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что Москва пока не получала от США никаких объяснений по дипломатическим каналам по поводу того, что имел в виду Трамп, когда сказал о возобновлении ядерных испытаний.

"Непонятно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний. Или Дональд Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натуральные ядерные испытания...", – отметил министр.

Он добавил, что комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет.

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", — отметил генсек Североатлантического альянса.




