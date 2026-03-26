logo

BTC/USD

68463

ETH/USD

2064.84

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Покушение на Трампа было настоящим или это инсценировка: Белый дом опубликовал заявление
НОВОСТИ

Покушение на Трампа было настоящим или это инсценировка: Белый дом опубликовал заявление

В Белом доме резко отреагировали на заявление о якобы сфабрикованном покушении на Трампа.

26 марта 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Белый дом опубликовал ответ на возможное инсценировку покушения на Дональда Трампа. Таким образом, в администрации президента США ответили на конспирологические теории и недавние заявления о сфабрикованности стрельбы в 2024 году.

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

В интервью Пирсу Моргану бывшая звезда WWE и губернатор Миннесоты Джесси Вентура предположил, что попытка убить Трампа была фальшивой. Бывший профессиональный реслер сказал, что инцидент мог походить на так называемую "работу с лезвием". Это способ в реслинге, когда спортсмен намеренно создает видимость травмы для драматического эффекта.

Подобные предположения вызвали резкую реакцию со стороны администрации Трампа. В заявлении Белого дома подчеркнули, что инцидент с покушением на Трампа был настоящей трагедией.

"В тот темный день Бог удивительным образом спас жизнь президента Трампа. Президент Трамп стоит сильнее, чем когда-либо, продолжая бороться, бороться и бороться за американский народ. Только дурак мог бы поверить в другое", — говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении также напомнили, что во время стрельбы погиб бывший начальник пожарной службы Кори Комператоре, по словам властей, пожертвовавший жизнью, защищая других людей.

Покушение на Трампа произошло в июле 2024 года во время предвыборного митинга. Пуля задела ухо Трампа, когда он выступал перед своими поклонниками. Затем он повернулся, явившись с окровавленным лицом, подняв кулак в воздух, пока его выводили со сцены.

По данным Федерального бюро расследований, стрельбу совершил 20-летний Томас Крукс, открывший огонь с крыши неподалеку, используя винтовку типа AR-15. Злоумышленника ликвидировали снайперы Секретной службы. Кроме Трампа, во время атаки также пострадали еще два человека. В Белом доме подчеркнули, что распространение теорий заговора по поводу инцидента безосновательно и презирает память погибшего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на убийство Трампа начали собирать донаты.

Также "Комментарии" писали, что на страницах Белого дома в соцсетях X и Instagram появились странные сообщения без объяснений.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости