Замах на Трампа був справжній чи це інсценування: Білий дім опублікував заяву

Білий дім опублікував відповідь на можливе інсценування замаху на Дональда Трампа. Таким чином в адміністрації президента США відповіли на конспірологічні теорії та нещодавні заяви про сфабрикованість стрілянини у 2024 році.

Дональд Трамп.

В інтерв'ю Пірсу Моргану колишня зірка WWE та губернатор Міннесоти Джессі Вентура припустив, що спроба вбити Трампа була "фальшивою". Колишній професійний реслер зауважив, що інцидент міг бути схожим на так звану "роботу з лезом". Це спосіб у реслінгу, коли спортсмен навмисно створює видимість травми для драматичного ефекту.

Такі припущення викликали різку реакцію з боку адміністрації Трампа. У заяві Білого дому наголосили, що інцидент з замахом на Трампа був справжньою трагедією.

"У той темний день Бог дивовижним чином врятував життя президента Трампа. Президент Трамп стоїть сильніше, ніж будь-коли, продовжуючи боротися, боротися та боротися за американський народ. Тільки дурень міг би повірити в інше", — йдеться в заяві Білого дому.

У повідомленні також нагадали, що під час стрілянини загинув колишній начальник пожежної служби Корі Комператоре, який, за словами влади, пожертвував життям, захищаючи інших людей.

Замах на Трампа стався в липні 2024 року під час передвиборчого мітингу. Куля зачепила вухо Трампа, коли він виступав перед своїми прихильниками. Потім він повернувся з'явившись із закривавленим обличчям, піднявши кулак у повітря, поки його виводили зі сцени.

За даними Федерального бюро розслідувань, стрілянину здійснив 20-річний Томас Крукс, який відкрив вогонь з даху неподалік, використовуючи гвинтівку типу AR-15. Зловмисника ліквідували снайпери Секретної служби. Крім Трампа, під час атаки також постраждали ще двоє людей. У Білому домі наголосили, що поширення теорій змови щодо інциденту є безпідставним і зневажає пам’ять загиблого.

