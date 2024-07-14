Покушение на Трампа: директор Секретной службы США вызывают в Конгресс (ДОКУМЕНТ)

"Американцы требуют ответов на попытку убийства президента Трампа", — говорится в сообщении.





Напомним, что "Комментарии" писали о том. что очевидцы рассказали новые подробности о стрельбе в Трампе. На митинге 45-го президента США Дональда Трампа в Пенсильвании зрители заметили подозрительного человека на крыше постройки возле места происшествия. Очевидец рассказал, что стрелок находился на крыше хозяйственного здания на расстоянии примерно 15 метров от них, при этом была четко видна винтовка. Зрители пытались привлечь внимание полицейских в течение трех-четырех минут, но те "не понимали, что происходит".

Другой свидетель, Бен Мейсер, сообщил, что видел, как стрелок несколько минут до атаки перемещался по крышам хозяйственных построек. Он заявил, что предупредил офицера полиции.

Также "Комментарии" писали о Байдене отреагировавшего на попытку покушения на Трампа . Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на экс-президента Дональда Трампа. Байден заявил, что подобным инцидентам со стрельбой не место в США и призвал страну к объединению.

Джо Байден выступил с речью в Рехобот-Бич, штат Делавер, после стрельбы на митинге Дональда Трампа и заявил, что "тщательно проинформирован" об инциденте. Президент США указал, что ждет разговора с Трампом после попытки его убийства и добавил, что сейчас с ним "все в порядке".

