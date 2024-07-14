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Покушение на Трампа: директор Секретной службы США вызывают в Конгресс (ДОКУМЕНТ)

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа идентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

сегодня, 18:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В связи с покушением на экспрезидента Дональда Трампа Наблюдательный комитет Палаты представителей США пригласил для свидетельств директора Тайной службы США Кимберли Читл. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на сообщение комитета в твиттере.

Покушение на Трампа: директор Секретной службы США вызывают в Конгресс (ДОКУМЕНТ)

Покушение на Трампа (фото из открытых источников)

Как отмечается, руководитель этого органа Джеймс Комер пригласил директора Тайной службы США Читл дать показания на слушаниях в понедельник, 22 июля.

"Американцы требуют ответов на попытку убийства президента Трампа", — говорится в сообщении.

Покушение на Трампа: директор Секретной службы США вызывают в Конгресс (ДОКУМЕНТ) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что очевидцы рассказали новые подробности о стрельбе в Трампе. На митинге 45-го президента США Дональда Трампа в Пенсильвании зрители заметили подозрительного человека на крыше постройки возле места происшествия. Очевидец рассказал, что стрелок находился на крыше хозяйственного здания на расстоянии примерно 15 метров от них, при этом была четко видна винтовка. Зрители пытались привлечь внимание полицейских в течение трех-четырех минут, но те "не понимали, что происходит".

Другой свидетель, Бен Мейсер, сообщил, что видел, как стрелок несколько минут до атаки перемещался по крышам хозяйственных построек. Он заявил, что предупредил офицера полиции.

Также "Комментарии" писали о Байдене отреагировавшего на попытку покушения на Трампа . Президент США Джо Байден отреагировал на покушение на экс-президента Дональда Трампа. Байден заявил, что подобным инцидентам со стрельбой не место в США и призвал страну к объединению.

Джо Байден выступил с речью в Рехобот-Бич, штат Делавер, после стрельбы на митинге Дональда Трампа и заявил, что "тщательно проинформирован" об инциденте. Президент США указал, что ждет разговора с Трампом после попытки его убийства и добавил, что сейчас с ним "все в порядке".



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Источник: https://x.com/GOPoversight/status/1812320043188846752?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812320043188846752%7Ctwgr%5Ee153f90677f6f50672bed558bb9851a2f4a781db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2
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Ігор

сегодня, 17:52

Хто б міг подумати, наскільки повномасштабним і кривавим буде переслідування тих, хто хоче встановити мир. Повномасштабно спотворений божими терористами світ. А агентам секретних спецслужб треба бути особливо пильними під час візитів божого Фюрера і його оточення. Так само одразу звертати увагу, коли ці терористичні істоти починають інформаційну кампанію проти того, хто їм не догодив і має інші погляди. До того Біда прийде швидко.


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