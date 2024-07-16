Покушение на Трампа изменило сознание американцев: на что они теперь готовы

Покушение на Дональда Трампа изменило электоральную картинку в Соединенных Штатах, об этом порталу "Комментарии" сообщил руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Покушение на Трампа

По его мнению, после покушения свежие опросы общественного мнения в том числе по колеблющимся штатам покажут уверенную динамику в пользу Трампа. При этом эксперт отмечает, что покушение стало для Трампа некой точкой отсчета и изменения позиционирования. Теперь республиканец будет выступать в роли "объединителя", "жертвы", "мученика", выдержавшего риск для жизни во имя страны.

"Для американского религиозного избирателя эта картина может быть представлена как провидение высших сил, что только укрепит электоральное ядро Трампа. Оно самое представлено преимущественно белым религиозным электоратом. Мотивирует его прийти на избирательные участки. Американский избиратель может подумать так: если Трамп мог отдать жизнь за страну, то почему я не могу прийти проголосовать за него, выполнив свой гражданский долг, ведь даже высшие силы хотят этого, сохранив жизнь кандидату в Президенты", – подчеркнул эксперт.

Более того, считает Постернак, Трамп получил блестящую возможность расширить свою базу за счет голосов независимых избирателей, симпатизировавших Роберту Кеннеди, особенно республиканцев, не готовых поддерживать Трампа и не желающих приходить на участки. Это, говорит эксперт, очень важно для Трампа в таких штатах, как Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Джорджия и Северная Каролина.

Постернак говорит, что в этой ситуации демократам даже не помогут интриги, которые касаются вероятной замены Джо Байдена другим кандидатом, который будет представлять Демократическую партию на президентских выборах. По его словам, правда в том, что демократы окончательно погрязли в проблеме расфокусировки своей кампании на фоне интриг против Байдена и невозможности эксплуатации, прежде всего, эффективной стратегии накачки общества страхом перед демоническим образом Трампа как радикала-фашиста.

Трамп — самый вероятный, очевидный и предполагаемый победитель выборов в ноябре", — считает Олег Постернак. "Поэтому так, если Трамп не совершит ошибок, а демократы не выйдут из предвыборного ступора и не прилетит очередной "черный лебедь",

Впрочем, по его словам, следует помнить, что все еще остаются факторы повышенной явки и экстремальной мобилизации электората Демократической партии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что покушение на Трампа неизбежно скажется на ситуации в Украине, и дело здесь не только в том, что он получил реальный шанс на победу на президентских выборах. По прогнозам он уверенно добавляет себе 5% голосов новых избирателей.



