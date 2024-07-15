Покушение на Трампа: кто теперь ближе к победе в США

Бывшего президента США Дональда Трампа, который снова выдвигается на пост главы государства, ранили во время предвыборного митинга в городе Батлере, штат Пенсильвания. Стрелявшего, 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, убили на месте. Эта новость продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ, но главный вопрос, который сейчас задают многие состоит в том: как то, что произошло в штате Пенсильвания, повлияет на президентскую гонку? Как передает портал "Комментарии", своим мнением относительно произошедшего в интервью "Настоящему Времени" поделился эксперт украинского Института будущего Иван Ступак.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт уверен, что произошедшее точно еще больше мобилизует сторонников Дональда Трампа. В понедельник откроется Республиканская конвенция, интрига которой заключается разве что в том, кто будет у Трампа кандидатом в вице-президенты. Это с одной стороны. А с другой стороны, несмотря на то, что Трамп быстро стал в этой гонке безальтернативным кандидатом на праймериз, все равно есть республиканцы или независимые избиратели, которые хотели бы поддерживать республиканцев, но не испытывали симпатий лично к Трампу. Покушение может подтолкнуть их к тому, чтобы они проголосовали за республиканцев, а не за демократов на президентских выборах.

"В целом я не думаю, что это кардинально повлияет на рейтинги и итоговое голосование уже на самих выборах, потому что мысли избирателей уже были абсолютно, как мне кажется, сформированы. Каких-то сюрпризов – за исключением, конечно, такого рода событий – ожидать было очень сложно", – отметил эксперт.

При этом Иван Ступак не считает, что это событие заставит сторонников демократов или независимых избирателей развернуться на 360 градусов и поддержать Дональда Трампа, республиканцев, было бы преувеличением. Но это может добавить несколько процентов в определенных штатах самому Трампу, что теоретически, конечно, может повлиять на исход выборов в пользу республиканцев.

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