logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Покушение на Трампа: кто теперь ближе к победе в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Покушение на Трампа: кто теперь ближе к победе в США

Последний раз в президента США стреляли более 40 лет назад – это было покушение на Рональда Рейгана в 1981 году

сегодня, 11:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бывшего президента США Дональда Трампа, который снова выдвигается на пост главы государства, ранили во время предвыборного митинга в городе Батлере, штат Пенсильвания. Стрелявшего, 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, убили на месте. Эта новость продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ, но главный вопрос, который сейчас задают многие состоит в том: как то, что произошло в штате Пенсильвания, повлияет на президентскую гонку? Как передает портал "Комментарии", своим мнением относительно произошедшего в интервью "Настоящему Времени" поделился эксперт украинского Института будущего Иван Ступак.

Покушение на Трампа: кто теперь ближе к победе в США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт уверен, что произошедшее точно еще больше мобилизует сторонников Дональда Трампа. В понедельник откроется Республиканская конвенция, интрига которой заключается разве что в том, кто будет у Трампа кандидатом в вице-президенты. Это с одной стороны. А с другой стороны, несмотря на то, что Трамп быстро стал в этой гонке безальтернативным кандидатом на праймериз, все равно есть республиканцы или независимые избиратели, которые хотели бы поддерживать республиканцев, но не испытывали симпатий лично к Трампу. Покушение может подтолкнуть их к тому, чтобы они проголосовали за республиканцев, а не за демократов на президентских выборах.

"В целом я не думаю, что это кардинально повлияет на рейтинги и итоговое голосование уже на самих выборах, потому что мысли избирателей уже были абсолютно, как мне кажется, сформированы. Каких-то сюрпризов – за исключением, конечно, такого рода событий – ожидать было очень сложно", – отметил эксперт. 

При этом Иван Ступак не считает, что это событие заставит сторонников демократов или независимых избирателей развернуться на 360 градусов и поддержать Дональда Трампа, республиканцев, было бы преувеличением. Но это может добавить несколько процентов в определенных штатах самому Трампу, что теоретически, конечно, может повлиять на исход выборов в пользу республиканцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — стали известны подробности о стрелке, совершившем покушение на Дональда Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – покушение на Трампа: кому республиканцы выставили ультиматум.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.currenttime.tv/a/trump-will-play-a-victim/33035913.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости