Стали известны подробности о стрелке, совершившем покушение на Дональда Трампа

Представители ФБР рассказали, что сейчас занимаются выяснением мотивов стрелявшего в Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса во время встречи с избирателями в Пенсильвании. Пока у спецслужб нет данных, что Крукс действовал в рамках какого-то масштабного мятежа или заговора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает The New York Times.

Покушение на Трампа. Фото: из открытых источников

По информации представителей ФБР, пока расследование указывает на то, что стрелок действовал сам, но агенты продолжают "проводить логическое расследование, чтобы определить, были ли участники сговора, связанные с этой атакой".

ФБР подтвердили, что отец стрелка законно приобрел полуавтоматическую винтовку типа AR-15, из которой раздавались выстрелы. Но пока не ясно, отец ли дал сыну оружие, или сын взял его без разрешения.

Представители ФБР заявили, что Крукс, ликвидированный снайперами полиции после выстрелов, не страдал психическими заболеваниями.

Он, похоже, не оставил после себя ни одного письменного заявления, которое могло бы легко объяснить его мотивацию.

Выяснилось, что Крукс зарегистрировался для голосования как республиканец, но он также пожертвовал 15 долларов группе, связанной с демократами.

Крукс работал в доме престарелых, а также получил степень инженера в общественном колледже. Он любил играть в шахматы и видеоигры и учился кодировать.

Любопытно, что преступник попал в рекламу компании BlackRock, занимающейся управлением активами. Рекламу снимали в школе, и Крукс дважды в течение 30-секундного ролика появляется в кадре. Теперь эту рекламу компания сняла с эфира.

Между тем, сторонники Трампа обвиняют полицию в бездействии. Говорят, что антиснайперское подразделение 42 секунды наблюдало за стрелком и ничего не сделало.

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