Политические лидеры США разделились по поводу вступления Украины в НАТО

Спикер США Нэнси Пелоси отказалась одобрить заявку на запрос Украины на членство в НАТО, тогда как конгрессмен Майк Квигли дает зеленый свет на такое решение. О разных реакциях на вступление Украины в НАТО пишет издание Politico.

Нэнси Пелоси. Фото с открытых источников

Спикер США Нэнси Пелоси через несколько часов отреагировала на запрос Украины относительно членства в НАТО. Издание Politico прямо спросило ее реакцию, но должностное лицо уклонилось от четкого ответа и заявило, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева и дальше добавило, что США очень привержены украинской демократии.

Эти слова прозвучали перед решением Палаты представителей, которая приняла законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине в размере 12 млрд долларов. Приблизительно в это время дипломаты встретили возле Капитолия украинских парламентариев, где звучало другое решение относительно вступления Украины в НАТО.

Во время выступления недавно приезжавшего в Украину конгрессмена Майка Квигли прозвучали слова поддержки украинского народа.

"Борьба Украины – это причина, почему мы вообще создали НАТО", – сказал американский политик Майк Квигли.

Квигли также заявил, что НАТО было создано для защиты демократических ценностей от авторитарных режимов. Проблемы авторитаризма общество признало только после Второй мировой войны, подчеркнул конгрессмен. В конце обращения Квигли сказал, что США должны поддержать такое решение.

Членство Украины в НАТО является сложной темой для многих стран из-за статьи 5, в которой говорится, что нужно защищать каждого члена НАТО, если на него нападет другое государство. В таком случае, США и другим странам НАТО придется отправлять технику и своих солдат на войну против России в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре страны одобряют членство Украины в НАТО.

Также "Комментарии" сообщали об указе Путина , которым он аннексировал четыре области Украины.

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