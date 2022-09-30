Политические лидеры США разделились по поводу вступления Украины в НАТО

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Slava Kot
Спикер США Нэнси Пелоси отказалась одобрить заявку на запрос Украины на членство в НАТО, тогда как конгрессмен Майк Квигли дает зеленый свет на такое решение. О разных реакциях на вступление Украины в НАТО пишет издание Politico.
Нэнси Пелоси. Фото с открытых источников
Спикер США Нэнси Пелоси через несколько часов отреагировала на запрос Украины относительно членства в НАТО. Издание Politico прямо спросило ее реакцию, но должностное лицо уклонилось от четкого ответа и заявило, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева и дальше добавило, что США очень привержены украинской демократии.
Эти слова прозвучали перед решением Палаты представителей, которая приняла законопроект, в котором предусмотрена помощь Украине в размере 12 млрд долларов. Приблизительно в это время дипломаты встретили возле Капитолия украинских парламентариев, где звучало другое решение относительно вступления Украины в НАТО.
Во время выступления недавно приезжавшего в Украину конгрессмена Майка Квигли прозвучали слова поддержки украинского народа.
Квигли также заявил, что НАТО было создано для защиты демократических ценностей от авторитарных режимов. Проблемы авторитаризма общество признало только после Второй мировой войны, подчеркнул конгрессмен. В конце обращения Квигли сказал, что США должны поддержать такое решение.
Членство Украины в НАТО является сложной темой для многих стран из-за статьи 5, в которой говорится, что нужно защищать каждого члена НАТО, если на него нападет другое государство. В таком случае, США и другим странам НАТО придется отправлять технику и своих солдат на войну против России в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что четыре страны одобряют членство Украины в НАТО.
Также "Комментарии" сообщали об указе Путина , которым он аннексировал четыре области Украины.
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