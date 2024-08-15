Politico рассказало, чья победа на выборах президента США может стать "перезагрузкой" для Украины

Камала Гаррис уже официально является кандидатом в президенты США от Демократической партии. В случае ее победы, в "наследство" от действующего лидера Джо Байдена она получит один из самых сложных вопросов во внешней политике Штатов – войну РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в колонке для Politico генеральный директор международной политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Фабрис Потье.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что многие из демократов утверждают, что в украинской политике действующего президента США Джо Байдена нет ничего принципиально неправильного. Напротив, его советники и сторонники объясняют, что он остается верным своей первоначальной цели – поддерживать Украину столько, сколько потребуется, избегая при этом прямого конфликта с Россией. Однако верность стратегии не гарантирует ее успеха. И хотя Байдену удалось возглавить широкую международную коалицию в поддержку Украины, глядя на ситуацию на поле боя, границы этого осторожного подхода сейчас становятся очевидными. Несмотря трансграничное вторжение в Россию, Киев теряет позиции, как в прямом, так и в переносном смысле,

"Таким образом, продолжение балансирования Байдена означает, что приближается момент провала – до или после мучительного мирного соглашения с Россией, которая все еще стремится подорвать суверенную и независимую Украину. Еще одним неоптимальным результатом осторожной доктрины Байдена является то, что политика США в отношении Украины все чаще диктуется из лагеря бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-о-Лаго, а не из самого Вашингтона. Именно Трамп сорвал и затянул голосование в Конгрессе США по предоставлению дополнительной помощи Украине. И сейчас именно Трамп и его советники снова руководят разговором о том, как и когда должна закончиться война", – говорится в материале.

В статье говорится, что Гаррис и демократы должны действовать. Например, по мнению автора колонки, Гаррис должна продемонстрировать свою готовность снять последние предостережения относительно использования западных вооружений большой дальности против военных целей на территории России, а также относительно развертывания в Украине инструкторов из стран-членов НАТО.

Также Гаррис могла бы заявить о поддержке со стороны США союзников, которые сбивают российские ракеты или беспилотники в непосредственной близости от своей территории в качестве самообороны – шаг, который не означал бы прямого вмешательства НАТО в конфликт, но который позволил бы отойти от узкого толкования Байденом интересов НАТО и роли Альянса в поддержке Украины.

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