Выборы в США: кто из кандидатов ближе к победе в трех ключевых штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис опережает экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа в трех важнейших штатах, которые являются ключевыми для победы на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные нового опроса The New York Times/Сиенского колледжа.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Опрос проводили с 5 по 9 августа среди потенциальных избирателей в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Их спрашивали об отношении к Гаррис и Трампу.

На вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня, Харрис получила 50% поддержки против 46% Трампа. Это заметное улучшение по сравнению с показателями президента Джо Байдена, который снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гаррис.

С учетом третьих кандидатов и Роберта Ф. Кеннеди-младшего, Гаррис остается впереди на 5 процентных пунктов в Мичигане, на 2 процентных пункта в Пенсильвании и на 6 процентных пунктов в Висконсине. Кеннеди-младший, который теряет популярность, имеет в среднем лишь 4-5 процентов поддержки.

Опрос показал, что Гаррис выигрывает от роста популярности среди избирателей в каждом штате, в то время как приверженность к Трампу во всех трех штатах несколько улучшилась.

Примечательно, что 47% опрошенных избирателей сказали, что Трамп введет изменения, которые будут "очень плохими" или "несколько плохими" для страны, по сравнению с 37% избирателей, которые сказали то же самое о Гаррис.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Демократической партии и вице-президент США Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, с результатом 42% против 37%. Об этом сообщает "Reuters".

Отмечается, что согласно результатам опроса Ipsos, Гаррис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составлял 37% против 34%. Общенациональный опрос, проведенный с 2 по 7 августа среди 2 045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.



