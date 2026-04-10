Политика выходит на ринг: сын Байдена бросил вызов Трампам

В американской политике может появиться неожиданное шоу: сын бывшего президента США Хантер Байден публично заявил о готовности выйти на поединок против сыновей действующего главы государства Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. О необычном вызове сообщило агентство Reuters.

По словам Хантера Байдена, инициатива возникла после звонка от Эндрю Каллаган, который предложил организовать такой поединок в формате медийного события.

"Я согласился на сто процентов, если это удастся устроить. А, если нет – я все равно появлюсь", — заявил Байден-младший в видео, опубликованном в соцсетях.

При этом никаких деталей относительно формата боя, его возможной даты или площадки пока не раскрывается.

Реакция второй стороны на вызов остается неизвестной. Ни Дональд Трамп-младший, ни Эрик Трамп публично не комментировали предложение. В Белый дом также воздержались от каких-либо заявлений по этому поводу.

История уже вызвала широкий резонанс в медиа и соцсетях, где пользователи активно обсуждают, может ли подобная идея перейти из плоскости провокации в реальное событие. Эксперты отмечают, что подобные инициативы отражают растущую тенденцию смешения политики и шоу-индустрии в США.

Пока остается неясным, станет ли вызов реальным событием или останется лишь громкой медийной акцией. Однако сам факт подобного заявления уже добавил напряжения и без того острому противостоянию вокруг американской политики.

