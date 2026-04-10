Політика виходить на ринг: син Байдена кинув виклик Трампам

В американській політиці може з'явитися несподіване шоу: син колишнього президента США Хантер Байден публічно заявив про готовність вийти на поєдинок проти синів чинного глави держави Дональда Трампа – Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа. Про незвичайний виклик повідомило агентство Reuters.

Хантер Байден. Фото: з відкритих джерел

За словами Хантера Байдена, ініціатива виникла після дзвінка від Ендрю Каллаган, який запропонував організувати такий поєдинок у форматі медійної події.

"Я погодився повністю, якщо це вдасться влаштувати. А якщо ні – я все одно з'явлюся", — заявив Байден-молодший у відео, опублікованому в соцмережах.

При цьому жодних деталей щодо формату бою, його можливої дати чи майданчика поки що не розкривається.

Реакція другої сторони на виклик залишається невідомою. Ні Дональд Трамп-молодший, ні Ерік Трамп привселюдно не коментували пропозицію. У Білий дім також утрималися від будь-яких заяв із цього приводу.

Історія вже викликала широкий резонанс у медіа та соцмережах, де користувачі активно обговорюють, чи подібна ідея може перейти з площини провокації в реальну подію. Експерти зазначають, що подібні ініціативи відображають тенденцію змішування політики і шоу-індустрії в США, що росте.

Поки що залишається незрозумілим, чи стане виклик реальною подією, чи залишиться лише гучною медійною акцією. Однак сам факт подібної заяви вже додав напруження і без того гострого протистояння довкола американської політики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — закрита зустріч президента США Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі пройшла у різко напруженій атмосфері та викликала хвилю занепокоєння серед європейських союзників. Формально візит було заплановано як робітник, проте швидко переріс у жорсткий обмін претензіями.



