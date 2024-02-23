logo

BTC/USD

51155.41

ETH/USD

2940.42

LTC/USD

68.19

USD/UAH

38.70

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Политолог о встрече Байдена с женой Навального: Них*я они о России так и не поняли
commentss НОВОСТИ Все новости

Политолог о встрече Байдена с женой Навального: Них*я они о России так и не поняли

Президент США Джо Байден встретился с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и дочерью Дарьей. Политолог Алексей Голобуцкий в Фейсбуке раскритиковал эту встречу, отметив, что Штаты и дальше ничего не понимают о РФ

сегодня, 11:02
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Алексей Голобуцкий считает, что два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину так ничего и не научали руководителей Соединенных Штатов. По его словам, за это время американцы так ничего и не поняли о стране-агрессоре.

Политолог о встрече Байдена с женой Навального: Них*я они о России так и не поняли

Встреча Байдена с вдовой Навального

"Них*я они о России так и не поняли. Дед вместо того, чтобы любым способом дать оружие Украине, встречается с "бутербродной" вдовой. Как же. Это представители прекрасной и величественной высококультурной России, а не какое-то странное быдло из Украины, которому все время что-то нужно",
– прокомментировал встречу Голобуцкий.

Напомним, президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью Дарьей в Сан-Франциско. Глава Белого дома выразил им соболезнования в связи с трагическим событием, а именно: смертью Алексея Навального, которого считают российским оппозиционером и выразил уверенность, что Юлия и Дарья вместе с большим количеством россиян, не поддерживающих политику диктатора Владимира Путина и его приспешников, продолжат дело погибшего.

Портал "Комментарии" рассказывал, что о смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме сообщили 16 февраля. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики ему не смогли помочь, а работники скорой помощи после реанимационных мер вынуждены были констатировать смерть. После этого ряд международных политиков, в том числе президент Владимир Зеленский, обвинили российского диктатора в убийстве Навального.

При этом мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение , в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют его похоронить тайно.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RXzREj4RomAnJSnSBU27qzELnzTYh5gDY2JMkhaQFbqZ9AiHn9amEh3EAfwScJeEl&id=100039960767374
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:08

Російськощелепний сам все і відповів про "дивне бидло" братніх малоправославних. Нічого свого, навіть лайка чужа. Не здатні розвивати змінюватись щось вигадувати. Поки одні не тільки ракети і літаки мають вже на квадроцикли пересідають інші і досі з купи старого мотлоху: мова віра Бандера співанка вишиванка..., здатні тільки лопати витягати. Їм постійно щось треба для розкрадання.


Новости

Все новости