Политолог о встрече Байдена с женой Навального: Них*я они о России так и не поняли

Алексей Голобуцкий считает, что два года с момента полномасштабного вторжения России в Украину так ничего и не научали руководителей Соединенных Штатов. По его словам, за это время американцы так ничего и не поняли о стране-агрессоре.

Встреча Байдена с вдовой Навального

"Них*я они о России так и не поняли. Дед вместо того, чтобы любым способом дать оружие Украине, встречается с "бутербродной" вдовой. Как же. Это представители прекрасной и величественной высококультурной России, а не какое-то странное быдло из Украины, которому все время что-то нужно",

– прокомментировал встречу Голобуцкий.

Напомним, президент США Джо Байден встретился с Юлией Навальной и ее дочерью Дарьей в Сан-Франциско. Глава Белого дома выразил им соболезнования в связи с трагическим событием, а именно: смертью Алексея Навального, которого считают российским оппозиционером и выразил уверенность, что Юлия и Дарья вместе с большим количеством россиян, не поддерживающих политику диктатора Владимира Путина и его приспешников, продолжат дело погибшего.

Портал "Комментарии" рассказывал, что о смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме сообщили 16 февраля. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики ему не смогли помочь, а работники скорой помощи после реанимационных мер вынуждены были констатировать смерть. После этого ряд международных политиков, в том числе президент Владимир Зеленский, обвинили российского диктатора в убийстве Навального.

При этом мать российского оппозиционера Алексея Навального Людмила записала видеообращение , в котором рассказала, что следователи показали ей тело сына, однако требуют его похоронить тайно.





