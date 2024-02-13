Политолог рассказал, что заставило сенаторов-республиканцев поддержать выделение помощи Украине

Олег Саакян считает, что республиканцы поддержали законопроект с помощью для Украины, поскольку их разозлило заявление экс-президента Дональда Трампа о поощрении России нападать на страны НАТО, в случае, если они недостаточно вносят средства для финансирования обороны.

Олег Саакян

"Это разозлило/обеспокоило часть республиканцев до той степени, что они выступили против позиции Трампа в вопросе помощи Украине. Теперь слово за Конгрессом",

– написал в Фейсбуке Саакян.

По его словам, теперь интрига в том, ослушается ли спикер Джонсон Трампа и поставит на голосование этот законопроект или нет.

"До заявления Трампа было очевидно – не поставит. Теперь, после заявления и 22 голосов республиканцев в Сенате — это уже не столь однозначно. Шанс появился откуда не ждали, пока наблюдаем, пусть и с надеждой",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил американских законодателей за принятие законопроекта с помощью Украины на 60 млрд дол. Лидер украинцев подчеркнул, что дальнейшая помощь США позволяет лишить жизни украинцев российской агрессией.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что несколько месяцев подряд в США не могут принять решение о выделении помощи Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что нет никакой ясности в вопросе о выделении помощи. По его словам, все события по поводу голосования за законопроект напоминают остросюжетный детектив.

"Комментарии" рассказывали, что на угрозы Трампа членам НАТО отреагировал Йенс Столтенберг. По его словам, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Такие заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат, добавил генсек НАТО.



