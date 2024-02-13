Политтехнолог назвал угрозу №1 для мира от переизбрания Трампа

Для Трампа главными являются не принципы и правила, а собственные текущие интересы и деньги как абсолютная ценность, считает Александр Кочетков. По его мнению, сама эта патологическая нацеленность на гипертрофированную самореализацию, когда все и все вокруг – только сырье для личных стремлений, и сближает Трампа и Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным.

Почему Дональд Трамп является угрозой для мира

Именно поэтому, считает Кочетков, Трамп пригрозил не защищать страны НАТО, на которые может напасть Россия, если они не выполняют обязательства перед Альянсом в части финансирования. Кроме того, экс-президент США выразил опасение, что президент Владимир Зеленский может договориться с Путиным самостоятельно, и тогда американские деньги, потраченные на поддержку Украины, будут выброшены на ветер.

"То есть ни защиты собственной страны, ни международных договоренностей, ни мировой солидарности, ни поддержки свободы и демократии — ничего этого для новейшего Аттилы и его варваров не существует. Только бабло, бабло, бабло",

– пишет Кочетков.

По его мнению, агрессивная Россия становится не только супервыгодным покупателем для циничного бизнеса, но и удобным "пугалом" для беспринципных политиков.

"Путина это вполне устраивает. Он осознает, что не может стать одним из уважаемых лидеров мира за его достижение в пользу человечества, но готов, чтобы с ним считались, потому что может человечество уничтожить",

– говорит политтехнолог.

При этом он считает, что Украина тоже не стоит в стороне от безоговорочного прагматизма, однако он проявляется не на государственном, а на хуторянском уровне.

"Приближенные к власти как воровали, так и продолжают воровать — ничто не пугает. Как эксплуатировали население во всех позах, так и продолжают: анонсированное повышение цен за электричество и дальше по другим коммунальным услугам тому подтверждением. Как прикрывали войной пренебрежение демократией, так и продолжают",

– говорит Кочетков.

По его словам, в поединке двух постсоветских армий или постсоветских политических систем побеждает большая.

"Смена руководства ВСУ и самый карательный закон о мобилизации не помогут. А надежды на внешних партнеров, которые сделают за нас почти все, растворяются в растущих рейтингах Трампа и его многочисленных национальных клонов в разных странах мира. Иронизируют, что украинские патриоты умнеют и объединяются только перед расстрелом. Еще нужно немного подождать?"

– подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что мифом является то, что Дональд Трамп является "злом", а Джо Байден – "добром". В самом деле, для обоих политиков интересы США на первом месте.



