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Ткачик Олеся
Для Трампа главными являются не принципы и правила, а собственные текущие интересы и деньги как абсолютная ценность, считает Александр Кочетков. По его мнению, сама эта патологическая нацеленность на гипертрофированную самореализацию, когда все и все вокруг – только сырье для личных стремлений, и сближает Трампа и Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным.
Почему Дональд Трамп является угрозой для мира
Именно поэтому, считает Кочетков, Трамп пригрозил не защищать страны НАТО, на которые может напасть Россия, если они не выполняют обязательства перед Альянсом в части финансирования. Кроме того, экс-президент США выразил опасение, что президент Владимир Зеленский может договориться с Путиным самостоятельно, и тогда американские деньги, потраченные на поддержку Украины, будут выброшены на ветер.
По его мнению, агрессивная Россия становится не только супервыгодным покупателем для циничного бизнеса, но и удобным "пугалом" для беспринципных политиков.
При этом он считает, что Украина тоже не стоит в стороне от безоговорочного прагматизма, однако он проявляется не на государственном, а на хуторянском уровне.
По его словам, в поединке двух постсоветских армий или постсоветских политических систем побеждает большая.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что мифом является то, что Дональд Трамп является "злом", а Джо Байден – "добром". В самом деле, для обоих политиков интересы США на первом месте.
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Ігор
сегодня, 12:19
Це він описав юдейський олігархічний бізнес в Україні. Весь світовий бізнес працює під гаслом соціальної відповідальності. Закон і єтіка для світового бізнесу це головне.