Полный блекаут из-за дефицита топлива и блокады: на какую страну оказывает давление США
НОВОСТИ

Полный блекаут из-за дефицита топлива и блокады: на какую страну оказывает давление США

«Принимаем меры по восстановлению»: государственная энергокомпания Кубы пытается преодолеть беспрецедентное отключение света

16 марта 2026, 23:52
Недилько Ксения

Республика Куба очутилась в состоянии полного энергетического коллапса. Впервые в истории страны зафиксирован тотальный блекаут, ставший следствием критической нехватки нефти и усиления санкционного давления со стороны Соединенных Штатов.

Блекаут на Кубе

Государственная энергетическая компания острова подтвердила масштаб проблемы, отметив, что специалисты уже работают над исправлением ситуации: "Принимаются меры по возобновлению электроснабжения".

Хотя веерные отключения являются привычным делом для местных жителей, нынешняя ситуация уникальна по своей критичности. Эксперты связывают остановку всей сети с фактической блокировкой поставок горючего со стороны США. Ситуацию усложняет и то, что Куба критически зависит от импорта энергоресурсов, а ее генерирующие мощности давно нуждаются в модернизации.

"Фактическая блокада поставок топлива усугубила энергетический кризис в стране, вызванный, в частности, устаревшим оборудованием", — отмечают официальные лица, объясняя причины выхода системы из строя.

В настоящее время большая часть острова остается без света, а сроки полного возобновления работы сети остаются неизвестными.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп убежден, что политический ландшафт Кубы находится на пороге исторических перемен. В интервью телеканалу CNN американский лидер заявил, что после десятилетий напряженности официальная Гавана демонстрирует готовность к радикальным уступкам.

Трамп отметил, что полвека наблюдал за ситуацией в соседнем государстве, и сейчас наступил критический момент. "Я наблюдал за страной и ее отношениями с США 50 лет и теперь Куба "упала до моих колен"", — подчеркнул хозяин Белого дома.



