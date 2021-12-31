Полный разрыв связей и невозможность договоренностей: чем завершился разговор Путина и Байдена

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в четверг, 30 декабря, обменялись предупреждениями по Украине, но выразили определенный оптимизм по поводу того, что дипломатические переговоры в январе могут ослабить растущее напряжение. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден разговаривает с президентом России Владимиром Путиным из своего дома в Уилмингтоне - Reuters

Во время 50-минутного звонка, их второго разговора в этом месяце, Байден сказал, что ему нужно, чтобы Россия уменьшила военное наращивание вблизи Украины, тогда как Путин сказал, что санкции, которыми угрожают Вашингтон и его союзники, могут привести к разрыву отношений. Звонок просил Путин.

"Президент Байден повторил, что существенный прогресс в этих диалогах может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Помощник Кремля Юрий Ушаков сказал, что этот звонок создал хороший фон для будущих переговоров.

Разговор между лидерами подготовил основу для взаимодействия между странами на нижнем уровне, включая встречу США с Россией 9-10 января по безопасности, а также более широкую конференцию, включая Москву, Вашингтон и другие европейские страны, запланированную на 13 января.

Несмотря на разговоры о дипломатии, тон разговора официальные лица с обеих сторон охарактеризовали как "серьезный". И ни одна из стран не указала на значительный прогресс в достижении резолюции или начертании какого-либо соглашения.

Со своей стороны, Байден подтвердил свою угрозу беспрецедентными санкциями, если Россия решит вторгнуться в Украину.

"Байден проложил два пути", включая дипломатию и сдерживание, включая "серьезные расходы и последствия". Оба лидера признали, что, вероятно, будут области, где мы можем достичь значительного прогресса, а также области, где договоренности могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры определят точнее контуры каждой из этих категорий ", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Помощники заявили, что эти возможности включают меры, которые эффективно отключили бы Россию от глобальной финансовой системы, одновременно вооружив НАТО.

Ушаков отметил, что Путин "немедленно ответил", что какие-либо санкции сейчас или позже "могут привести к полному разрыву связей между нашими странами". Он добавил: "Наш президент также отметил, что это было бы ошибкой, которую наши отпрыски воспримут как огромную ошибку".

Россия отрицает планы нападения на Украину и заявляет, что имеет право перемещать свои войска на собственной территории, как ей заблагорассудится.

В Кремле заявили, что Байден, похоже, соглашается с утверждением Путина о том, что Москве нужны определенные гарантии безопасности от Запада, а также, по его словам, Соединенные Штаты не намерены разворачивать наступательное оружие в Украине.

Пресс-секретарь Белого дома не сразу ответил на просьбу прокомментировать, как Кремль характеризует высказывание Байдена.

Как сообщали ранее "Комментарии", Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой в надежде ослабить кризис на границе России с Украиной.

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