Польша наложила вето на законопроект о СМИ во избежание конфликта с США: какой ответ Белого дома

Президент Польши наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам критиков, имеет целью заглушить канал новостей, принадлежащий Discovery, критически относящийся к правительству, ссылаясь на беспокойство по поводу напряжения, которое закон создаст в отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Вид с воздуха на частное телевидение TVN, принадлежащее американской медиа-компании Discovery - Reuters

Этот шаг позволяет Польше, являющейся членом НАТО, обойти потенциальный конфликт с Соединенными Штатами при обострении напряженности в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной.

Решение означает, что проект, прошедший через парламент и поддержанный правящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS), был заблокирован президентом.

Президент Анджей Дуда заявил в телевизионном заявлении в понедельник, 27 декабря, что если закон вступит в силу, он может нарушить договор, подписанный с Соединенными Штатами об экономических и торговых отношениях.

"Одним из аргументов, которые рассматривались при анализе этого закона, был вопрос международного соглашения, которое было заключено в 1990 году... этот договор подчеркивает защиту инвестиций", – сказал Дуда.

Соединенные Штаты призвали Дуду использовать свое вето. Поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу поблагодарил президента Польши в Twitter "...за лидерство и преданность общим демократическим ценностям и защиту инвестиционного климата в Польше".

Как сообщали ранее "Комментарии", Европейский Союз заявил, что польский закон, который, по словам критиков, имеет целью заглушить новостной канал, который критикует правительство, создает серьезные риски для свободы и плюрализма СМИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!