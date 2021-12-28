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Польша наложила вето на законопроект о СМИ во избежание конфликта с США: какой ответ Белого дома

США приветствуют этот шаг польской власти

сегодня, 11:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Президент Польши наложил вето на законопроект о СМИ, который, по словам критиков, имеет целью заглушить канал новостей, принадлежащий Discovery, критически относящийся к правительству, ссылаясь на беспокойство по поводу напряжения, которое закон создаст в отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters.

Польша наложила вето на законопроект о СМИ во избежание конфликта с США: какой ответ Белого дома

Вид с воздуха на частное телевидение TVN, принадлежащее американской медиа-компании Discovery - Reuters

Этот шаг позволяет Польше, являющейся членом НАТО, обойти потенциальный конфликт с Соединенными Штатами при обострении напряженности в Восточной Европе из-за действий России на границе с Украиной.

Решение означает, что проект, прошедший через парламент и поддержанный правящей националистической партией "Право и справедливость" (PiS), был заблокирован президентом.

Президент Анджей Дуда заявил в телевизионном заявлении в понедельник, 27 декабря, что если закон вступит в силу, он может нарушить договор, подписанный с Соединенными Штатами об экономических и торговых отношениях.

"Одним из аргументов, которые рассматривались при анализе этого закона, был вопрос международного соглашения, которое было заключено в 1990 году... этот договор подчеркивает защиту инвестиций", – сказал Дуда.

Соединенные Штаты призвали Дуду использовать свое вето. Поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу поблагодарил президента Польши в Twitter "...за лидерство и преданность общим демократическим ценностям и защиту инвестиционного климата в Польше".

Как сообщали ранее "Комментарии", Европейский Союз заявил, что польский закон, который, по словам критиков, имеет целью заглушить новостной канал, который критикует правительство, создает серьезные риски для свободы и плюрализма СМИ.


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Источник: reuters.com/business/media-telecom/polish-president-says-he-vetoed-media-law-2021-12-27/
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