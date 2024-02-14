Получит ли Украина долгожданную помощь США: NYT рассказало, почему прогноз пессимистический

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон уже публично заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "New York Times".

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы. Еще за несколько часов до одобрения документа Сенатом спикер Палаты представителей предположил, что не позволит голосовать за этот пакет.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", — высказался Джонсон.

Как отмечается, сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

"Я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству самых экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже для голосования", — заявил глава Белого дома.

Однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

Отметим, в то же время издание "Politico" считает, что у демократов есть свой план, как "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.



