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Получит ли Украина долгожданную помощь США: NYT рассказало, почему прогноз пессимистический

NYT считает, что Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса

сегодня, 10:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон уже публично заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "New York Times".

Получит ли Украина долгожданную помощь США: NYT рассказало, почему прогноз пессимистический

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы. Еще за несколько часов до одобрения документа Сенатом спикер Палаты представителей предположил, что не позволит голосовать за этот пакет.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дискуссий четко заявили, что любое законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", — высказался Джонсон.

Как отмечается, сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".

"Я призываю спикера разрешить полному составу Палаты представителей высказаться, и не позволить меньшинству самых экстремальных голосов в Палате заблокировать этот законопроект даже для голосования", — заявил глава Белого дома.

Однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.

Отметим, в то же время издание "Politico" считает, что у демократов есть свой план, как "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/02/13/us/politics/ukraine-aid-bill-house.html
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