Получит ли Украина долгожданную помощь США: NYT рассказало, почему прогноз пессимистический

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Кравцев Сергей
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон уже публично заявил, что не будет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "New York Times".
Майк Джонсон. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что Джонсон раскритиковал этот законопроект за исключение положений о безопасности американской границы. Еще за несколько часов до одобрения документа Сенатом спикер Палаты представителей предположил, что не позволит голосовать за этот пакет.
Как отмечается, сенаторы надеются, что Палата представителей все-таки примет законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент США Джо Байден также призвал Джонсона вынести документ на рассмотрение в Палате представителей "немедленно".
Однако сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что законопроект может пройти через Палату представителей только для двухпартийной коалиции, подобной той, что есть в Сенате.
Отметим, в то же время издание "Politico" считает, что у демократов есть свой план, как "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.
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