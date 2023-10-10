Помогать Украине или Израилю: в Пентагоне сделали выбор

Армия США призывает Конгресс дать согласие на дополнительное финансирование для обеспечения планов Пентагона по поставке помощи как Украине, так и Израилю. Вашингтон не должен ставить на паузу предоставление помощи ни одной из стран. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр армии США Кристин Вормут, пишет "Reuters".

Пентагон. Фото: из открытых источников

"Для нашей способности поддерживать как израильтян, так и украинцев одновременно важно дополнительное финансирование со стороны Конгресса, чтобы увеличить наши возможности, расширить производство, а затем также оплатить сами боеприпасы", — заявила Вормут.

Она также добавила, что в настоящее время армия США находится на первом этапе рассмотрения запросов от власти Израиля по предоставлению всего необходимого.

"Но я бы сказала, что, равно как мы продвигаемся вперед с Украиной, мы будем продвигаться вперед с поддержкой Израиля", — подчеркнула Вормут.

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