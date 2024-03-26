Помощь Украине снова может быть отложена: в Белом доме рассказали о новой проблеме

Несмотря на то, что публично спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о важности утверждения нового пакета помощи для партнеров США, он на самом деле ищет любой повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников

Спикеру Белого дома задали вопрос, поддерживает ли Белый дом возможность вынести проект только с военной помощью для Украины без гуманитарного компонента, о чем ранее заявлял Джонсон.

На это Карин Жан-Пьер ответила, что приоритетом администрации Джо Байдена остается версия законопроекта, уже прошедшая голосование в Сенате, получив большинство голосов от обеих партий.

Попытка разделить этот законопроект Жан-Пьер назвала "попытками найти оправдание" со стороны спикера Палаты.

"То, что мы сейчас наблюдаем, это попытка спикера найти оправдание, которое не обоснованно или нужно. Потому что мы прекрасно знаем, если он вынесет этот пакет на голосование, то он пройдет", – высказалась она.

Читайте также на портале "Комментарии" — внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Джонсон обнадежил заявлением о помощи Украине: когда будут приступать к рассмотрению.



