Помощь Украине снова может быть отложена: в Белом доме рассказали о новой проблеме

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что публично спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил о важности утверждения нового пакета помощи для партнеров США, он на самом деле ищет любой повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Карин Жан-Пьер. Фото: из открытых источников
Спикеру Белого дома задали вопрос, поддерживает ли Белый дом возможность вынести проект только с военной помощью для Украины без гуманитарного компонента, о чем ранее заявлял Джонсон.
На это Карин Жан-Пьер ответила, что приоритетом администрации Джо Байдена остается версия законопроекта, уже прошедшая голосование в Сенате, получив большинство голосов от обеих партий.
Попытка разделить этот законопроект Жан-Пьер назвала "попытками найти оправдание" со стороны спикера Палаты.
Читайте также на портале "Комментарии" — внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Джонсон обнадежил заявлением о помощи Украине: когда будут приступать к рассмотрению.
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