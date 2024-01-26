Потенциальное миграционное соглашение по усилению контроля за границей США, от которого зависит финансирование Украины, будет провалено в Палате представителей, даже если за него проголосуют члены Сената. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Сенаторы США до сих пор не согласовали выделение помощи Украине. Фото из открытых источников

"Я хотел бы предоставить краткую обновленную информацию о дополнении и границе, поскольку Сенат, похоже, не может дойти до какого-либо соглашения. Если бы слухи о содержании проекта предложения были правдивыми, он бы в любом случае был мертв по прибытии в Палату представителей ", – заявил Майк Джонсон.

Спикер Палаты представителей также подчеркнул, что республиканцы требуют принятия миграционного законопроекта HR 2, предусматривающего резкое усиление миграционной политики. По оценкам CNN, этот законопроект не будет поддержан Сенатом, где большинство у демократов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.