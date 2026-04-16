Главная Новости Мир США Попытка остановить войну с Ираном провалилась: какой карт-бланш Трампу дал Сенат
Попытка остановить войну с Ираном провалилась: какой карт-бланш Трампу дал Сенат

Республиканцы снова заблокировали инициативу демократов, до дедлайна по военным полномочиям остаются считаные недели

16 апреля 2026, 07:22
Автор:
Кравцев Сергей

Сенат США, где большинство удерживают республиканцы, отклонил очередную попытку демократов ограничить военные действия президента Дональда Трампа в Иране. Речь шла о резолюции, которая обязывала бы вывести американские войска из зоны конфликта до получения официального одобрения Конгресса.

Попытка остановить войну с Ираном провалилась: какой карт-бланш Трампу дал Сенат

США. Фото: из открытых источников

Как сообщает Associated Press, документ не набрал необходимой поддержки: 47 сенаторов проголосовали "за", тогда как 52 выступили против. Это уже четвертый случай с начала года, когда верхняя палата фактически передает президенту право самостоятельно вести военные действия.

Демократы настаивают, что конфликт с Ираном является юридически спорным и не имеет достаточных оснований. По их мнению, Конгресс должен играть ключевую роль в принятии решений о применении силы за рубежом.

В свою очередь республиканцы заявляют о доверии к Трампу как к главнокомандующему, подчеркивая угрозу со стороны Ирана, включая его ядерные амбиции. Они также отмечают, что резкое сворачивание операции может привести к непредсказуемым последствиям и подорвать переговорные процессы.

При этом даже среди республиканцев звучат сигналы о необходимости скорейшего завершения конфликта. Некоторые сенаторы уже предупреждают, что дальнейшие голосования могут стать серьезным политическим испытанием для Белого дома, если война затянется.

Дополнительное напряжение создает предстоящее голосование в Палате представителей, исход которого остается неопределенным. Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, Конгресс обязан санкционировать применение силы в течение 60 дней с начала конфликта. Этот срок истекает уже в конце месяца, с возможностью продления еще на 30 дней.

Несмотря на три предыдущие неудачные попытки, демократы не оставляют попыток ограничить военную стратегию администрации. Однако пока Сенат демонстрирует устойчивую поддержку президенту в вопросе Ирана.

