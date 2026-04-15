Когда будет подписано мирное соглашение с Ираном: Трамп сделал новое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "вполне возможно" будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

"Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, — ред.) сильно избили. Это вполне возможно", — акцентировал американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп дал свою оценку отношениям с британскими лидерами. Он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему "нравится премьер-министр Кир Стармер".

Журналисты поинтересовались у президента США о состоянии "особых отношений" с Британией, которые, по словам самого Трампа, "были лучшими".

"Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет", — отметил он.

