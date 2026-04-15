logo

BTC/USD

74204

ETH/USD

2335.76

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Когда будет подписано мирное соглашение с Ираном: Трамп сделал новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда будет подписано мирное соглашение с Ираном: Трамп сделал новое заявление

Президент США отметил, что Ирану серьезно досталось в ходе этой операции

15 апреля 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном "вполне возможно" будет заключено до визита британского короля в Соединенные Штаты в конце апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это возможно. Вполне возможно. Их (Иран, — ред.) сильно избили. Это вполне возможно", — акцентировал американский президент.

Кроме того, Дональд Трамп дал свою оценку отношениям с британскими лидерами. Он расхвалил свои отношения с королем и добавил, что ему "нравится премьер-министр Кир Стармер".

Журналисты поинтересовались у президента США о состоянии "особых отношений" с Британией, которые, по словам самого Трампа, "были лучшими".

"Как развиваются отношения? Это такие отношения, когда мы просили их о помощи, а их не было. Когда мы нуждались в них, их не было. Когда мы не нуждались в них, их не было. И их до сих пор нет", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Китае отреагировали на обвинения в военной помощи Ирану и пригрозили США контрмерами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении представителя министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня в соцсети Х.

"Сообщения СМИ, которые обвиняют Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", — говорится в заявлении представителя КНР.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп не прекращает свои нападки на НАТО. Так американский лидер заявил, что военно-политический союз НАТО не пришел на помощь Соединенным Штатам, когда они в этом нуждались. Соответствующий пост глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/iran-war-latest-254-people-killed-by-israeli-strikes-in-lebanon-today-says-civil-defence-service-13509565
Теги:

Новости

Все новости