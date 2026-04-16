Спроба зупинити війну з Іраном провалилася: який карт-бланш Трампу дав Сенат

Сенат США, де більшість утримують республіканці, відхилив чергову спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа в Ірані. Йшлося про резолюцію, яка б зобов'язувала вивести американські війська із зони конфлікту до отримання офіційного схвалення Конгресу.

Як повідомляє Associated Press, документ не набрав необхідної підтримки: 47 сенаторів проголосували "за", тоді як 52 виступили проти. Це вже четвертий випадок із початку року, коли верхня палата фактично передає президенту право самостійно вести військові дії.

Демократи наполягають, що конфлікт з Іраном є юридично спірним та не має достатніх підстав. На їхню думку, Конгрес має відігравати ключову роль у прийнятті рішень щодо застосування сили за кордоном.

У свою чергу республіканці заявляють про довіру до Трампа як до головнокомандувача, наголошуючи на загрозі з боку Ірану, включаючи його ядерні амбіції. Вони також зазначають, що різке згортання операції може призвести до непередбачуваних наслідків та підірвати переговорні процеси.

При цьому навіть серед республіканців лунають сигнали про необхідність якнайшвидшого завершення конфлікту. Деякі сенатори вже попереджають, що подальші голосування можуть стати серйозним політичним випробуванням для Білого дому, якщо війна затягнеться.

Додаткова напруга створює майбутнє голосування у Палаті представників, результат якого залишається невизначеним. Відповідно до Закону про військові повноваження 1973 року, Конгрес зобов'язаний санкціонувати застосування сили протягом 60 днів із початку конфлікту. Цей термін спливає вже наприкінці місяця, з можливістю продовження ще на 30 днів.

Незважаючи на три попередні невдалі спроби, демократи не залишають спроб обмежити військову стратегію адміністрації. Однак поки що Сенат демонструє стійку підтримку президенту в питанні Ірану.

Читайте також на порталі "Коментарі" – коли буде підписано мирну угоду з Іраном: Трамп зробив нову заяву.



