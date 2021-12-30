Попытка спасти ядерное соглашение: Россия и США утверждают, что координируют Венские переговоры

Высшие официальные лица США и России по Ирану встретились в Вене для переговоров. Такое заявление сделал в среду, 29 декабря, представитель России и делегаты с обеих сторон заявили, что Москва и Вашингтон координируют усилия, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.

Иранский флаг развевается перед штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене - Reuters

Михаил Ульянов, представитель России по переговорам по ядерному соглашению, написал в Twitter, что он дважды встречался в среду, 29 декабря, со специальным представителем США в Иране Робертом Мелли, опубликовав фотографии себя и американского дипломата, сидящих напротив длинного стола.

В Госдепе на вопросы о встрече ответили, что не обсуждают детали дипломатических разговоров.

"Тесные консультации и координация между российской и американской делегациями в ходе переговоров в Вене являются важным условием для прогресса на пути восстановления СВПИ. Мы поддерживаем интенсивный и, я считаю, полезный диалог в ходе Венских переговоров о конкретных путях и средствах восстановления JCPOA ", – написал Ульянов, ссылаясь на Совместный комплексный план действий по ядерному соглашению.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со своими французскими, немецкими и британскими коллегами, и среди обсуждения были ядерные переговоры с Ираном, сообщил Госдепартамент.

"Секретарь и его коллеги также обсудили общую обеспокоенность по поводу темпов развития ядерной программы Ирана, поскольку времени не хватает для возвращения Тегерана в СВПД", — сказал спикер департамента Нед Прайс в заявлении о звонке.

JCPOA 2015 отменил санкции против Тегерана в обмен на ограничение его атомной деятельности, но Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году, через год после того, как он стал президентом США. Позже Иран нарушил многие ядерные ограничения соглашения и продолжал выходить за их пределы.

Последний раунд косвенных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами возобновился в понедельник, 27 декабря, в Вене, и Тегеран сосредоточился на том, чтобы снова отменить санкции США, несмотря на незначительный прогресс в сдерживании атомной деятельности Ирана.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, вероятно, обсудят ядерные переговоры с Ираном в четверг, 30 декабря, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена, поскольку они должны провести виртуальную встречу.

"Я верю, что они (Байден и Путин), скорее всего, завтра снова обсудят это (Иран), учитывая, что сейчас в Вене продолжаются переговоры, а США, наши европейские партнеры и россияне достаточно тесно координировали в Вене", – сказал американский чиновник.

Иран отказывается от прямых встреч с официальными лицами США, а это значит, что другие стороны соглашения, кроме Соединенных Штатов и Ирана – Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Европейский Союз – должны курсировать между двумя сторонами.

В четверг, 30 декабря, Вашингтон выразил оговорку оптимистическим комментариям Ирана и России по поводу переговоров в Вене, заявив, что говорить о том, вернулся ли Тегеран к переговорам с конструктивным подходом, рано.

Как сообщали ранее "Комментарии", Иран и Россия озвучили оптимистичные надежды на переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года.

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