Попытка спасти ядерное соглашение: Россия и США утверждают, что координируют Венские переговоры

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Карина Ожерельева
Высшие официальные лица США и России по Ирану встретились в Вене для переговоров. Такое заявление сделал в среду, 29 декабря, представитель России и делегаты с обеих сторон заявили, что Москва и Вашингтон координируют усилия, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном в 2015 году. Об этом сообщает Reuters.
Иранский флаг развевается перед штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене - Reuters
Михаил Ульянов, представитель России по переговорам по ядерному соглашению, написал в Twitter, что он дважды встречался в среду, 29 декабря, со специальным представителем США в Иране Робертом Мелли, опубликовав фотографии себя и американского дипломата, сидящих напротив длинного стола.
В Госдепе на вопросы о встрече ответили, что не обсуждают детали дипломатических разговоров.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор со своими французскими, немецкими и британскими коллегами, и среди обсуждения были ядерные переговоры с Ираном, сообщил Госдепартамент.
JCPOA 2015 отменил санкции против Тегерана в обмен на ограничение его атомной деятельности, но Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году, через год после того, как он стал президентом США. Позже Иран нарушил многие ядерные ограничения соглашения и продолжал выходить за их пределы.
Последний раунд косвенных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами возобновился в понедельник, 27 декабря, в Вене, и Тегеран сосредоточился на том, чтобы снова отменить санкции США, несмотря на незначительный прогресс в сдерживании атомной деятельности Ирана.
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, вероятно, обсудят ядерные переговоры с Ираном в четверг, 30 декабря, сказал высокопоставленный чиновник администрации Байдена, поскольку они должны провести виртуальную встречу.
Иран отказывается от прямых встреч с официальными лицами США, а это значит, что другие стороны соглашения, кроме Соединенных Штатов и Ирана – Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия и Европейский Союз – должны курсировать между двумя сторонами.
В четверг, 30 декабря, Вашингтон выразил оговорку оптимистическим комментариям Ирана и России по поводу переговоров в Вене, заявив, что говорить о том, вернулся ли Тегеран к переговорам с конструктивным подходом, рано.
Как сообщали ранее "Комментарии", Иран и Россия озвучили оптимистичные надежды на переговоры по спасению ядерного соглашения 2015 года.
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