Недавнее громкое заявление Дональда Трампа, воспринятое как констатация поражения Украины, оказалось следствием фактической ошибки или оговорки политика. Анализ полного контекста его выступления свидетельствует о том, что глава Белого дома действительно имел в виду военную способность Ирана.

Ключевым доказательством этой неразберихи стала специфическая деталь о морских потерях, которую Трамп привел сразу после слов о проигрыше в войне.

"Украина, с военной точки зрения, потерпела поражение. Вы бы не узнали об этом, читая фейковые новости... У них было 159 кораблей. Каждый корабль лежит под водой", – цитируют Трампа медиа.

Именно упоминание о "159 потопленных судах" позволило идентифицировать настоящего адресата речи. Известно, что неделю назад Дональд Трамп уже публиковал идентичную информацию о 159 уничтоженных иранских кораблях в своей социальной сети Truth Social. Поскольку Украина не владеет таким количественным составом флота, а описание полностью совпадает с его предварительными тезисами о Тегеране, эксперты пришли к выводу об очередной ошибке в названиях стран.

Таким образом, пассаж о "военном поражении" и критике "фейковых новостей" касался исключительно ближневосточного региона, а не текущей ситуации на украинском фронте.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений после телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что реальное положение дел на фронте отличается от того, что освещают медиа, и заявил о критическом положении ВСУ.