Президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв після телефонних перемовин із Володимиром Путіним. Очільник Білого дому висловив переконання, що реальний стан справ на фронті відрізняється від того, що висвітлюють медіа, і заявив про критичне становище ЗСУ.

"Україна, у військовому плані, зазнала поразки. Ви б не дізналися про це, читаючи фейкові новини", — підкреслив Трамп у своєму зверненні.

За словами американського лідера, російський диктатор під час розмови акцентував на "утриманні стратегічної ініціативи" окупаційними військами та скаржився на атаки з боку України, які він називає "терористичними". Трамп додав, що господар Кремля нібито давно був готовий до домовленостей, проте "деякі люди ускладнили йому укладання угоди".

Важливим моментом розмови став розподіл геополітичних пріоритетів. Путін пропонував Сполученим Штатам сприяння у врегулюванні ситуації навколо Ірану, але Трамп висунув зустрічну умову:

"Я відповів, що спершу хотів би завершити війну між РФ та Україною".

Крім того, глава Білого дому виступив із ініціативою щодо тимчасового припинення бойових дій.

"Я запропонував Путіну невелике припинення вогню; думаю, він міг би це зробити. Він вже оголосив про це? Думаю, що Путін хотів би знайти вирішення щодо України, це добре", — зазначив Трамп.

Цікаво, що ця заява пролунала на тлі слів помічника російського диктатора Юрія Ушакова, який раніше підтвердив готовність РФ запровадити перемир’я на період травневих свят (9 травня). Трамп висловив сподівання, що остаточне рішення щодо припинення конфлікту вдасться вийти вже найближчим часом.