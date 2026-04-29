Поразка, якої не було: слова Трампа про військовий крах стосувалися Ірану, а не України

Нещодавня гучна заява Дональда Трампа, яка була сприйнята як констатація поразки України, виявилася наслідком фактичної помилки або обмовки політика. Аналіз повного контексту його виступу свідчить про те, що глава Білого дому насправді мав на увазі військову спроможність Ірану.

Ключовим доказом цієї плутанини стала специфічна деталь про морські втрати, яку Трамп навів одразу після слів про програш у війні.

"Україна, з військової точки зору, зазнала поразки. Ви не дізналися б про це, читаючи фейкові новини... У них було 159 кораблів. Кожен корабель лежить під водою", — цитують Трампа медіа.

Саме згадка про "159 потоплених суден" дозволила ідентифікувати справжнього адресата промови. Відомо, що тиждень тому Дональд Трамп уже публікував ідентичну інформацію про "159 знищених іранських кораблів" у своїй соціальній мережі Truth Social. Оскільки Україна не володіє таким кількісним складом флоту, а опис повністю збігається з його попередніми тезами про Тегеран, експерти дійшли висновку про чергову помилку в назвах країн.

Таким чином, пасаж про "військову поразку" та критику "фейкових новин" стосувався виключно близькосхідного регіону, а не поточної ситуації на українському фронті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп зробив низку резонансних заяв після телефонних перемовин із Володимиром Путіним. Очільник Білого дому висловив переконання, що реальний стан справ на фронті відрізняється від того, що висвітлюють медіа, і заявив про критичне становище ЗСУ.