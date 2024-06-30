Поражение на президентских дебатах: Байден принял решение о выборах

Несмотря на плохое выступление на дебатах, Джо Байден не планирует заканчивать избирательную кампанию и сниматься с гонки за пост президента США. По словам представителя предвыборной кампании Байдена Майкла Тайлера, президент США хочет принять участие в следующих дебатах с Трампом.



Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Майк Тайлер на борту президентского самолета Air Force One ответил на вопросы журналистов по поводу дискуссий, возникших после дебатов между Трампом и Байденом. По словам Тайлера, в штабе президента нет разговоров о снятии кандидатуры Байдена. Президент США планирует принять участие в следующих дебатах, которые запланированы на 10 сентября.

После дебатов некоторые политические активисты и чиновники призвали Байдена сняться с выборов, а Демократическую партию избрать нового кандидата на пост президента. Это возникло из-за неуверенного выступления Байдена, который заикался и принимал длительные паузы на размышления.

В ходе предвыборного митинга в Северной Каролине Байден признал свое поражение на дебатах, однако заявил, что не прекращает борьбу.

"Я знаю, что я не молод. Я знаю, что хожу уже не так легко, как раньше. Я знаю, что я не говорю так спокойно, как раньше. Я знаю, что я не так хорош в дебатах, как раньше. Я все равно знаю, что могу выполнять эту работу", – сказал Байден.

В это время Трамп выступил на собрании в Вирджинии, где заявил об "огромной победе" на дебатах и высмеял выступление Байдена, сказав, что тот "так хорошо подготовился, что не знал, о чем к черту он говорит". Трамп сказал, что проблема не в возрасте Байдена, а в его "компетентности". Кроме того, Трамп добавил, что Демократическая партия может заменить Байдена, однако ни один их кандидат не будет иметь более высоких рейтингов, чем действующий президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первых результатах опросов в США после дебатов. Стало известно, сколько поддержки потерял Джо Байден.

Также "Комментарии" писали, что Байден ответил на угрозы Путина относительно поставок оружия Украине.