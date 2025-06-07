logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Поскандалили и хватит: в команде Трампа обратились с предложением к Маску
commentss НОВОСТИ Все новости

Поскандалили и хватит: в команде Трампа обратились с предложением к Маску

Вице-президент Вэнс назвал "огромной ошибкой" критику миллиардера в адрес президента США

сегодня, 19:50 comments1411
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что бывший советник главы Белого дома Илон Маск делает "огромную ошибку", критикуя президента Дональда Трампа, и выразил надежду, что миллиардер вернется в команду после публичного конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

Поскандалили и хватит: в команде Трампа обратились с предложением к Маску

Илон Маск. Фото: из открытых источников

"Я всегда буду верен президенту и надеюсь, что Илон, в конце концов, вернется в команду президента. Возможно, сейчас это уже нереально, потому что он зашел слишком далеко, но я все равно на это надеюсь", — сказал Вэнс в подкасте This Past Weekend with Theo Von, вышедшем в субботу.

Издание акцентировало, что это заявление Вэнса стало первым прямым комментарием администрации США в отношении Маска с момента его ссоры с Трампом.

Ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, СМИ отмечает, что перед участием в подкасте президент посоветовал Вэнсу говорить о Маске дипломатично. Вице-президент в выступлении высказал мнение, "что, если бы Илон немного успокоился, все было бы нормально".

Читайте также на портале "Комментарии" — публичная ссора между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском переросла в "полномасштабную войну слов", стремительно дестабилизирующую политический ландшафт страны. Начавшиеся с критики Маском бюджетного законопроекта Трампа разногласия обострились к взаимным обвинениям, включая требования импичмента и упоминания о скандальном "деле Эпштейна". О чем говорит эта история? Что она значит для Украины? Комментарии разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – известный американский миллиардер и изобретатель Илон Маск удалил из соцсети X сообщение о наличии упоминаний президента США Дональда Трампа в расследовании в отношении Джеффри Эпштейна.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-07/jd-vance-says-he-hopes-elon-musk-returns-to-fold-after-public-feud-with-trump?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости