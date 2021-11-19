После 2024-го США могут отказаться признавать Путина президентом РФ

В Конгресс США подана резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. С документом можно ознакомиться на сайте сопредседателя Хельсинской комиссии Конгресса Стива Коэна. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "The Insider".

Конгресс США. Фото из открытых источников

Главный вопрос, на котором акцентируется внимание в резолюции касается того, что в российской Конституции были внесены правки, которые фактически открывают Владимиру Путину путь к постоянному пребыванию у власти. В США считают, что голосование за внесение правок в Конституцию РФ прошло с систематическим нарушением. К тому же, нигде в законодательстве ничего не говорится о процессе голосование. Также американские политики обращают внимание на тот факт, что во время голосования не было достаточного количества международных наблюдателей.

В резолюции говорится, что изменения в Конституцию были внесены с нарушением российских и международных законов.

Главная составляющая резолюции состоит в том, что 7 мая 2024 года должно стать датой, после которой Владимир Путин не должен остаться на посту президента РФ. Если Путин, нарушая российские законы, а также все международные нормы, попытается удержаться во власти, США должны занять чёткую позицию и не признавать его президентом России.

На такую резолюцию уже появилась реакция Москвы. В российском Совете Федерации подчеркнули, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ.

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