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После 2024-го США могут отказаться признавать Путина президентом РФ

Конгрессмены США могут отказаться признавать Путина президентом, в случае переизбрания после 2024 года

сегодня, 11:23
Автор:

Кравцев Сергей
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В Конгресс США подана резолюция о непризнании Владимира Путина президентом России после 2024 года. С документом можно ознакомиться на сайте сопредседателя Хельсинской комиссии Конгресса Стива Коэна. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "The Insider".

После 2024-го США могут отказаться признавать Путина президентом РФ

Конгресс США. Фото из открытых источников

Главный вопрос, на котором акцентируется внимание в резолюции касается того, что в российской Конституции были внесены правки, которые фактически открывают Владимиру Путину путь к постоянному пребыванию у власти. В США считают, что голосование за внесение правок в Конституцию РФ прошло с систематическим нарушением. К тому же, нигде в законодательстве ничего не говорится о процессе голосование. Также американские политики обращают внимание на тот факт, что во время голосования не было достаточного количества международных наблюдателей.

В резолюции говорится, что изменения в Конституцию были внесены с нарушением российских и международных законов. 

Главная составляющая резолюции состоит в том, что 7 мая 2024 года должно стать датой, после которой Владимир Путин не должен остаться на посту президента РФ. Если Путин, нарушая российские законы, а также все международные нормы, попытается удержаться во власти, США должны занять чёткую позицию и не признавать его президентом России.

На такую резолюцию уже появилась реакция Москвы. В российском Совете Федерации подчеркнули, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела РФ.

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Источник: https://theins.ru/news/246518
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