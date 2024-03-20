После праздников: стало известно, когда Конгресс США начнет рассматривать пакет помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон собирается отложить рассмотрение пакета помощи Украине минимум на три недели – до 9 апреля. Джонсон хочет сначала принять финансовые вопросы правительства США, а после перерыва на пасхальные праздники вернуться к возможности голосования по пакету помощи Украине.



Конгресс США уходит на праздничные каникулы. Фото из открытых источников

Издание The Hill сообщило, что Конгресс США планирует работать всего четыре дня, после чего уйдет на двухнедельные каникулы по случаю Пасхи, которая у католиков приходится на 31 марта. Однако в планах палаты представителей нет в повестке дня вопроса о голосовании пакета помощи Украины.

"Мы не можем поехать домой на Песах и Пасху — мы должны предоставить эту помощь Украине", — критикует решение республиканцев представитель демократов Нэнси Пелоси.

В то же время издание The Hill указывает, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон не собирается рассматривать вопросы финансовой помощи Украине. Американский политик сначала планирует поставить на голосование законопроекты о финансировании правительства, а затем возможно заняться другими документами, в частности, по нацбезопасности, куда входит вопрос помощи Украине на 60 млрд долларов.

"Этот график отодвигает самые ранние потенциальные действия в отношении Украины до 9 апреля, когда Палата представителей должна вернуться в Капитолий после длительного праздничного перерыва", — объясняет The Hill.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме отреагировали на альтернативную идею республиканцев о помощи Украине в кредит.

Также "Комментарии" писали, что Эстония предложила новый план финансирования Украины, который поможет выиграть войну.