После саммита G7 наступила тишина: в США сделали срочное заявление об отношении Трампа к Украине

После завершения саммита G7 официальных заявлений о новых договоренностях между Украиной и США почти не прозвучало. В то же время, это не означает, что диалог между сторонами прекратился. По словам экспертов, консультации между Вашингтоном, союзниками по НАТО и Киеву продолжаются. В повестке дня остаются вопросы военной помощи, возможного предоставления лицензии на производство ракет для систем Patriot, а также пакета поддержки на 400 миллионов долларов, который Украина до сих пор не получила.

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Представитель Центра отношений США – Украина Андрей Добрянский в эфире 24 Канала пояснил, что сейчас президент США Дональд Трамп уделяет основное внимание событиям на Ближнем Востоке и другим внешнеполитическим вызовам. В то же время, по его словам, украинский вопрос остается актуальным, а после предстоящего саммита НАТО могут быть объявлены новые решения или договоренности по сотрудничеству.

Добрянский также прокомментировал роль специального представителя США Кита Келлога. Несмотря на изменения в его полномочиях, эксперт убежден, что его оценки и дальше учитывают американские государственные структуры.

"Его стопроцентно слышат. Просто это не то, о чем сейчас думает президент Трамп. Он сосредоточен на Ближнем Востоке, своем политическом наследии, других странах или снова на Гренландии. Но там, где нужно услышать, — в Госдепартаменте, ЦРУ и различных федеральных агентствах, которые сотрудничают с Украиной, — слова Китая.

Эксперт также обратил внимание на изменение оценок войны в Вашингтоне. Если раньше преимущество России считалось очевидным из-за его значительных ресурсов, то теперь все больше аналитиков отмечают и слабые стороны страны-агрессора. Большая территория заставляет Кремль тратить значительные ресурсы в ее защиту, тогда как Украина успешно расширяет возможности для ударов по российской инфраструктуре.

"Я все больше вижу: нынешняя ситуация становится большей проблемой для России, чем для Украины", – отметил представитель Центра отношений США – Украина.

По его мнению, именно это постепенно меняет отношение американских политических и кругов безопасности к перспективам войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что накануне саммита НАТО в Анкаре премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не планирует брать на себя новые финансовые обязательства по поддержке Украины. По его словам, такая позиция связана не с изменением отношения к Киеву, а с необходимостью учитывать значительную нагрузку, которую Польша несет в сфере безопасности восточного фланга НАТО.