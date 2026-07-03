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Після саміту G7 настала тиша: у США зробили термінову заяву про ставлення Трампа до України

Питання України залишається актуальним, а після найближчого саміту НАТО можуть оголосити про нові домовленості або формати співпраці

3 липня 2026, 15:50
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Клименко Елена

Після завершення саміту G7 офіційних заяв про нові домовленості між Україною та США майже не пролунало. Водночас це не означає, що діалог між сторонами припинився. За словами експертів, консультації між Вашингтоном, союзниками по НАТО та Києвом тривають. На порядку денному залишаються питання військової допомоги, можливого надання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, а також пакета підтримки на 400 мільйонів доларів, який Україна досі не отримала.

Після саміту G7 настала тиша: у США зробили термінову заяву про ставлення Трампа до України

Фото: з відкритих джерел

Представник Центру відносин США – Україна Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу пояснив, що зараз президент США Дональд Трамп приділяє основну увагу подіям на Близькому Сході та іншим зовнішньополітичним викликам. Водночас, за його словами, українське питання залишається актуальним, а після майбутнього саміту НАТО можуть бути оголошені нові рішення або домовленості щодо співпраці. 

Добрянський також прокоментував роль спеціального представника США Кіта Келлога. Попри зміни у його повноваженнях, експерт переконаний, що його оцінки й надалі враховують американські державні структури.

"Його стовідсотково чують. Просто це не те, про що зараз думає президент Трамп. Він зосереджений на Близькому Сході, своїй політичній спадщині, інших країнах чи знову на Гренландії. Але там, де потрібно почути, – у Держдепартаменті, ЦРУ та різних федеральних агенціях, які співпрацюють з Україною, – слова Кіта Келлога цінують", – пояснив Добрянський. 

Експерт також звернув увагу на зміну оцінок війни у Вашингтоні. Якщо раніше перевага Росії вважалася очевидною через її значні ресурси, то тепер дедалі більше аналітиків відзначають і слабкі сторони країни-агресора. Велика територія змушує Кремль витрачати значні ресурси на її захист, тоді як Україна успішно розширює можливості для ударів по російській інфраструктурі.

"Я дедалі більше бачу: нинішня ситуація стає більшою проблемою для Росії, ніж для України", – зазначив представник Центру відносин США – Україна. 

На його думку, саме це поступово змінює ставлення американських політичних та безпекових кіл до перспектив війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що напередодні саміту НАТО в Анкарі прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава наразі не планує брати на себе нові фінансові зобов'язання щодо підтримки України. За його словами, така позиція пов'язана не зі зміною ставлення до Києва, а з необхідністю враховувати значне навантаження, яке Польща несе у сфері безпеки східного флангу НАТО.



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