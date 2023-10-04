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После своей отставки Маккарти вдруг вспомнил о Путине: что заявил республиканец

По мнению республиканца, сейчас происходят вещи похуже чем в 1930 годах

сегодня, 17:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после увольнения сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Маккарти высказал, опубликовав соответствующий пост в Twitter (X).

После своей отставки Маккарти вдруг вспомнил о Путине: что заявил республиканец

Кевин Маккарти. Фото из открытых источников

"Многие действия, которые предпринимает Путин, очень похожи на действия Гитлера. Но сейчас мы имеем что-то еще хуже, чем то, что произошло в 1930 годы", — высказал он свое мнение.


При этом, Маккарти отметил, что считает правильным отправку Киеву вооружения, а не денег.                                      

Читайте также на портале "Комментарии" — сенсационно отправлен в отставку спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти. Тот самый, который ранее критиковал помощь, оказываемую Штатами – Украине. Тот самый, которого, равно как республиканское большинство в Палате представителей, президент-демократ Джо Байден призывал сдержать слово и – обеспечить после принятия временного проекта бюджета, из которого исключена помощь Украине, эту самую помощь путем принятия отдельного закона. О чем говорит происходящее сейчас в США? Как события могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Ранее "Комментарии" писали — есть ли риск, что США откажутся от поддержки Украины – что может повлиять на ситуацию.




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Источник: https://twitter.com/speakermccarthy/status/1709349632315199968?s=21&t=Sr2B_5iuSBTeCJRpDpjtZw
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