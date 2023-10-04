После своей отставки Маккарти вдруг вспомнил о Путине: что заявил республиканец

Уже бывший спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти после увольнения сравнил российского президента Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Маккарти высказал, опубликовав соответствующий пост в Twitter (X).

Кевин Маккарти. Фото из открытых источников

"Многие действия, которые предпринимает Путин, очень похожи на действия Гитлера. Но сейчас мы имеем что-то еще хуже, чем то, что произошло в 1930 годы", — высказал он свое мнение.

При этом, Маккарти отметил, что считает правильным отправку Киеву вооружения, а не денег.

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