После визита в Китай Трамп оказался перед жестким выбором: что теперь будет с Ираном

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая должен принять одно из самых рискованных решений своего второго президентского срока – возобновлять ли военную операцию против Ирана. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации Белого дома, окружение американского лидера уже подготовило планы новых атак, если дипломатический тупик с Тегераном не удастся преодолеть.

По данным издания, в Пентагоне рассматривают сценарий перезапуска операции "Эпическая ярость", которую ранее поставили на паузу после объявления временного перемирия между США и Ираном. При этом в Вашингтоне признают: война стала серьезным политическим бременем для Трампа, а главная цель – остановить ядерную программу Тегерана – так и не была достигнута.

Сам Трамп после вылета из Пекина дал понять, что не намерен идти на уступки. На борту Air Force One он резко раскритиковал новое предложение Ирана по мирному соглашению, заявив, что "просто отверг его". Президент США также подтвердил, что обсуждал иранский вопрос с лидером Китая Си Цзиньпином, однако подробности переговоров раскрывать не стал.

По информации NYT, США и Израиль уже проводят масштабную подготовку к возможному возобновлению боевых действий. Среди вариантов, представленных Трампу, — усиленные бомбардировки иранских военных и инфраструктурных объектов, а также операция с участием американского спецназа для поиска запасов высокообогащенного урана, который может быть спрятан на подземных объектах в Исфахане.

Источники утверждают, что несколько сотен бойцов сил специального назначения были переброшены на Ближний Восток еще весной именно для такого сценария. Однако американские военные предупреждают: подобная операция может привести к серьезным потерям и втянуть США в прямое наземное столкновение с Ираном.

Тем временем Тегеран также готовится к новому витку войны. В регионе растет напряжение вокруг Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти, контроль над которым может стать причиной масштабного международного кризиса.

