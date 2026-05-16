Після візиту до Китаю Трамп опинився перед жорстким вибором: що тепер буде з Іраном

Президент США Дональд Трамп після повернення з Китаю має ухвалити одне з найризикованіших рішень свого другого президентського терміну – чи відновлювати військову операцію проти Ірану. Як повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації Білого дому, оточення американського лідера вже підготувало плани нових атак, якщо дипломатичний глухий кут з Тегераном не вдасться подолати.

За даними видання, у Пентагоні розглядають сценарій перезапуску операції "Епічна лють", яку раніше поставили на паузу після оголошення тимчасового перемир'я між США та Іраном. При цьому у Вашингтоні визнають: війна стала серйозним політичним тягарем для Трампа, а головна мета – зупинити ядерну програму Тегерана – так і не було досягнуто.

Сам Трамп після вильоту з Пекіна дав зрозуміти, що не має наміру йти на поступки. На борту Air Force One він різко розкритикував нову пропозицію Ірану щодо мирної угоди, заявивши, що "просто відкинув її". Президент США також підтвердив, що обговорював іранське питання з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте подробиці переговорів не розкривати.

За інформацією NYT, США та Ізраїль вже проводять масштабну підготовку до можливого поновлення бойових дій. Серед варіантів, представлених Трампу — посилені бомбардування іранських військових та інфраструктурних об'єктів, а також операція за участю американського спецназу для пошуку запасів високозбагаченого урану, який може бути захований на підземних об'єктах в Ісфахані.

Джерела стверджують, що кілька сотень бійців сил спеціального призначення було перекинуто на Близький Схід ще навесні саме для такого сценарію. Проте американські військові попереджають: подібна операція може призвести до серйозних втрат і втягнути США у пряме зіткнення з Іраном.

Тим часом Тегеран також готується до нового витоку війни. У регіоні зростає напруга навколо Ормузької протоки – ключового маршруту постачання нафти, контроль над яким може спричинити масштабну міжнародну кризу.

