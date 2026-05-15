Трамп неожиданно согласился с Си Цзиньпином: США действительно в упадке
НОВОСТИ

Трамп неожиданно согласился с Си Цзиньпином: США действительно в упадке

Президент США обвинил Байдена в разрушении страны, заявил о «разгроме Ирана» и провозгласил Америку сильнейшей державой мира

15 мая 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп публично поддержал резонансное заявление лидера Китая Си Цзиньпина о том, что Соединенные Штаты были "нацией в упадке". Однако, по словам главы Белого дома, речь идет исключительно о периоде президентства Джо Байдена и предыдущей администрации демократов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Свое заявление Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social. Американский лидер заявил, что Си Цзиньпин "на 100% прав", если говорить о последствиях политики Байдена, которая, по мнению Трампа, нанесла стране колоссальный ущерб.

Президент США перечислил целый ряд проблем, которые, как он считает, привели Америку к кризису. Среди них – открытые границы и нелегальная миграция, высокие налоги, рост преступности, программы разнообразия и инклюзивности, а также участие трансгендеров в женском спорте. Отдельно Трамп раскритиковал международные торговые соглашения, заключенные предыдущими властями.

В то же время нынешний хозяин Белого дома заявил, что всего за 16 месяцев его второго президентского срока Соединенные Штаты пережили "невероятный взлет". По словам Трампа, сейчас Америка снова стала главной экономической и военной силой мира.

Среди собственных достижений президент назвал рекордные показатели фондового рынка, крупнейший рынок труда в истории США и привлечение 18 триллионов долларов иностранных инвестиций. Кроме того, Трамп заявил о "разгроме Ирана" и пообещал продолжить жесткую политику в отношении Тегерана.

Несмотря на резкую риторику, американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на улучшение отношений с Китаем. По его словам, сильная Америка вызывает уважение как у союзников, так и у геополитических соперников Вашингтона.

Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
