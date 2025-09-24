После встречи с Си Трамп снова изменит свое мнение о войне в Украине: в чем причина

Сначала Дональд Трамп искренне верил, что пути начал войну вынужденно, загнанный в тупик демократами США и ЕС. Поэтому достаточно пойти ему навстречу и нажать на Украину, чтобы забыла о вступлении в НАТО и согласилась с потерей территорий, как война прекратится – за сутки. Поэтому Трамп верил и в тот бред, который после общения с российскими военными преступниками во главе с Путиным пересказывал ему Виткофф. А затем в телефонном разговоре подтвердил и сам путин, что экономика России прочна, как никогда, ВСУ на грани полного разгрома, а Зеленский – нелегитимный и непопулярный президент. Об этом рассказывает аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Помните эту феерическую дураку Трампа, что Киев был бы взят за три дня, если бы российская бронетехника вторжения ехала по асфальту, а не по полям? Это же Трамп после телефонного разговора с Путиным, то есть, по его словам на весь мир бултыхнулся. При этом Трамп категорически не хотел слышать альтернативную информацию – ни от собственного окружения, ни от ЕС, ни от Украины", – отметил эксперт.

Он продолжает, потом Трамп вынужден был признать, что путин плевать на их личные дружеские отношения, и на все те знаки уважения, которые он ему демонстрирует. И что Путин стремится продолжать войну за любую цену, потому что она стала смыслом существования и стабилизирующим фактором для России и ее власти. Соответственно Трамп начал слышать Зеленского, который с присущей ему уверенностью во время встречи в ООН рассказал, что Украина побеждает, у нас полно новейшего сверхсовременного оружия, россия скоро упадет, а Украина заберет себе Кубань в качестве компенсации за российскую агрессию.

"И Трамп по привычке шоубизнес провозгласил об этом публично. О "бумажном тигре россии", конечно, слышно приятно. Но это такая же недостоверная информация, как и та, что при желании России давно захватила бы всю Украину, просто искривлена в другую сторону. А затем Трамп встретится с Си Цзиньпином, и под новым ветром с востока флюгер вновь начнет безумно вращаться. И мир в очередной раз не будет таким, как раньше... Прекращаем доверять словам политиков – касается не только Трампа. Доверяем делам, в первую очередь тем, которые осуществляем мы сами, и видим достигнутый результат, а не только бесконечные пустые анонсы", – отметил аналитик.

